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國民黨：怪媽祖、扯媒體盯梢 民進黨亂潑紅漆沒招了？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行「慌了！怪媽祖、瞎扯媒體盯梢，民進黨亂潑紅漆是沒招了？」記者會，出席的新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜、鄧凱勛批評，民進黨全黨上下亂潑紅漆。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「慌了！怪媽祖、瞎扯媒體盯梢，民進黨亂潑紅漆是沒招了？」記者會，出席的新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜、鄧凱勛批評，民進黨全黨上下亂潑紅漆。圖／國民黨提供

媒體報導指，有大陸新華社記者盯梢台灣政論節目，被點名的電視台則駁斥不實。國民黨今舉行記者會批評，民進黨全黨上下亂潑紅漆，連日來在毫無證據下憑空杜撰、惡意連結影射國民黨當中共的馬前卒，國民黨給予強烈譴責。

新北市議員江怡臻指出，官媒駐台記者被指參與台灣政論節目的製播，民進黨立委說兩個多月前就知道，也交國安調查，如今人心惶惶，相關單位可否出來說清楚調查結果？民進黨發言人、民進黨立院黨團幹部憑什麼藉此影射、攻擊國民黨？

江怡臻表示，國民黨立委陳玉珍在立院走廊上聽民進黨團的公開記者會，就被質疑是盯梢、偷聽，竟還把聲援陳玉珍的立委徐巧芯說成站哨、搏鏡頭，徐巧芯挺身而出聲援自家立委，展現國民黨的團結。反倒是民進黨指國民黨立委鬧場，難道覺得自己的記者會丟臉到不能開放聆聽？

國民黨副發言人康晉瑜指出，民進黨政治人物近日宛如成為魔幻小說作家，抹紅在野黨的內容荒謬絕倫。若盯梢情事為真，請相關單位嚴辦，但民進黨昨日記者會卻是惡意連結、抨擊國民黨當中共的馬前卒，在相關報導迄今未能揭露基本的人、事、時、地、物的情況下，執政黨連事實查核都不做，只會對內認知作戰，這樣的團隊人民如何信賴？

康晉瑜說，民進黨發言人吳崢在毫無證據下胡亂影射、指控國民黨，令人懷疑民進黨是否要在社會、在媒體圈製造麥卡錫主義的氛圍？

鄧凱勛指出，民進黨日前在記者會說中共染紅媽祖廟，居然為了政治目的指媽祖廟是統戰的工具，但同樣提不出有力證據，難道民進黨的思想審查連神明都不放過？按照民進黨的邏輯，去媽祖廟就有高機率遭到統戰，前總統蔡英文、賴清德總統都去拜謁媽祖，兩位總統是否也被統戰？

國民黨 民進黨 記者會

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