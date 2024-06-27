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林佳龍：陸扭曲2758號決議 抹殺台灣國際參與正當性

中央社／ 台北27日電

針對台灣無法參與聯合國體系的主要阻礙，外交部林佳龍今天表示，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖抹殺台灣爭取國際參與的正當性，且聯合國體系屈服於中國壓力，附和中國謬論。

林佳龍表示，未來將持續透過專業國際參與，建構友台人脈，鞏固及擴大國際支持及認同，加強反制聯大第2758號決議遭錯誤詮釋，強化台灣爭取國際參與的正當性。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，並備質詢。

根據外交部所提出的書面報告指出，台灣推動參與聯合國體系所須考慮的因素與訴求，包含依台灣整體發展與人民福祉考量慎選推案目標，以及依據獲得國際支持的可能性，決定最妥適的推案策略，而政府充分瞭解民意對台灣加入聯合國體系的高度期盼，因此自2016年起秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，積極爭取有意義參與聯合國體系。

林佳龍表示，台灣自2016年迄今加入13個新興國際組織，而國際的支持也顯著提升，例如今年有15個理念相近國家與歐盟在世界衛生大會（WHA）為台灣公開執言。

針對台灣無法參與聯合國體系的主要阻礙，林佳龍表示，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖抹殺台灣爭取國際參與的正當性，且聯合國體系屈服於中國壓力，附和中國謬論。

林佳龍進一步指出，中國透過安插中籍人士擔任聯合國體系重要幹部、大量引進中籍職員，以及向聯合國計畫挹注高額資金等方式發揮不當影響力，影響聯合國運作的中立性與專業性，而且聯合國秘書處也屈從於中國，附和中方謬論，其他國際組織受制於中國壓力，無法以更具體方式協助台灣。

林佳龍強調，政府深切瞭解國內民意對政府推動國際參與的殷切期盼，面對中國蠻橫阻撓，政府均審慎衡量國際情勢，研訂妥適推案策略，歷經多年努力，已獲致相當進展。政府對各種可能推案選項均抱持開放態度，將適時檢視調整，以妥善維護國家利益及人民福祉。

外交部 林佳龍 聯合國

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