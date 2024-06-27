政院接力聲請釋憲、暫時處分 卓榮泰：絕非反對國會改革
四個憲政機關相繼針對國會改革法案聲請釋憲，行政院會今天決議送出聲請釋憲及暫時處分書。行政院長卓榮泰會中強調，提出憲法訴訟的目的，絕對不是反對國會改革，而是希望合法合憲，盼透過憲法法庭判決，維護權力分立的憲政體制。
總統府周一公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法案周三生效。行政院發言人陳世凱上午主持院會後記者會轉述院長提示時提到，行政院針對「立法院職權行使法」修正條文、「中華民國刑法」增修第5章之1章名及第141條之1修正條文，將向憲法法庭提出憲法訴訟。
卓榮泰說明，今年5月28日立法院通過上述修法，行政院提出覆議但未獲立法院通過，上述法律已於24日生效，考量其修法程序已有重大明顯瑕疵，牴觸憲法第一條所揭示的民主國原則等問題，且其規範內亦有諸多違反憲法權力分立原則，以及違法法律明確性原則、正當法律程序原則與比例原則、侵害人民基本權利等情況。
卓榮泰說，為維護憲法以及其增修條文所建構的自由民主憲政秩序，保障人民基本權利，行政院有必要依憲法訴訟法第47條第1項規定，提起憲法訴訟，申請法規規範憲法審查；另為避免憲法所保障的人權及公義遭受難以回復的重大損傷，同時向憲法法庭聲請暫時處分，於憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。
卓榮泰強調，提出憲法訴訟的目的，絕對不是反對國會改革，而是希望國會改革能合法合憲，透過憲法法庭之裁判，維護權力分立的憲政體制。
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