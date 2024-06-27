卡民主基金會盧業中人事？林佳龍：需說明外交方向是否跟賴總統一致

民主基金會19日召開董事會，處理董事長、執行長人事案，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派代表以人數優勢「擱置」盧業中人事案。林佳龍今天表示，當天盧業中缺席，基金會委員會想要問外交政策方向是否跟賴清德總統一致，待下次由董事長韓國瑜主持。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。

外交國防委員會國民黨籍召委馬文君詢問民主基金會執行長聘用被擱置的原因，林佳龍表示，第8次第一次董事會議因韓國瑜主持立法院會議，由他代理，但韓國瑜推舉的盧業中沒有在場，董事們很想了解提名人，經表決後先擱置，下次再決定。

馬文君表示，不管是國民黨、民進黨執政，都沒有人過多干預民主基金會，希望二軌外交可以順利推動，如果今天要用政黨惡鬥、政治鬥爭的態度來干擾，未來會更慎重、更嚴謹地來檢視，不可以讓外交部一直浪費民脂民膏。

林佳龍回應，當天就有推舉韓院長做董事長，並沒有外界猜測要卡誰，至於執行長，因為董事長提名要董事會同意，董事會有同意權，所以要尊重董事會當天的決定。林佳龍說，當天提名人沒到，被提人也沒到，董事會的大家想要了解更多，他做為一個代理主席，只好擱置交由下一次韓董事長來主持。

馬文君追問林佳龍如何看待提名人盧業中，林佳龍表示，政治學界對盧業中有一定肯定，但盧的外交政策方向是否跟賴總統方向一致，也許董事會委員會想要詢問。

馬文君聽聞後不滿怒嗆，如果是這樣的話，有很多的預算根本就不能過，因為在中華國民國裡面，你可說台獨，也可以說統一，大家都可以在這塊土地上面暢所欲言，而不是應該怎麼想，如果是這樣的話，對外交一點幫助都沒有，馬並詢問林佳龍是否會卡盧業中。林佳龍趕緊說「不會、不會。」