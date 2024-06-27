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俞大㵢遭控亂花公帑800萬 林佳龍給出明確數字

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，並備質詢。圖／聯合報系資料照片
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」，並備質詢。圖／聯合報系資料照片

中華民國駐美代表俞大㵢遭指控花費800萬元整修官邸，亂花公帑。外交部林佳龍今天表示，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金，扣除備用發電機和相關硬體設備的28萬，花費大概為7萬美金，台幣約為250萬。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」。林佳龍會前回應俞大㵢爭議，他表示外館的採購跟核銷有一定程序，俞大使按照程序來申請，有一些項目有核可，不過俞大使建議的購車，外交部秘書處經過了解之後，並沒有同意。

至於外界關注的床跟沙發，林佳龍指出，外界提到的近800萬是錯的數字，經了解，上半年駐美大使館跟官邸核銷的數字是35萬美金左右，扣掉備用發電機跟相關的硬體設施的28萬美金，其他核銷項目有7萬美金，包括代表處和官邸。

林佳龍續說，沙發因為比較老舊更換包含運費約60萬，床墊床座因為使用20多年，先前的物價當然跟現在有差別，不過是同一個品牌，基本上俞大使有實際反映採購需求，這兩大項加以了解之後很清楚。至於車子的部分，因為沒有核可，就先不做討論。

外界關心外交部公文是否有外洩問題，林佳龍說，他們正在了解，至於內部管理涉及到領導風格，每一位第一線領導大使館或代表處的政務官，都會賦予一定的職權，這樣外交人員才能做得更好，提高外館的士氣，畢竟在華府工作很高壓，每天都像在打仗一樣，他會給予最大的支持，如果內部工作同仁有意見，希望能夠循正確程序來反映，他會做同仁的後盾，團結才能把外交做好。

媒體詢問，立委質疑外交部把外館核銷內容列為機密，林佳龍說，立委所取資料，外交部的同仁都有給，如果沒有用密件，立委就會直接會公布數字。

外交部 林佳龍 美金

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