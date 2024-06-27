俞大㵢認搭公務車賞櫻 沒花到800萬

中華民國駐美代表俞大㵢遭爆料濫用公務資源享受奢華駐外待遇，驚動府院。他廿五日親上火線回應，認了搭公務車和家人賞櫻，但強調修繕官舍添置家具是國家門面，絕無乘機核銷私人日常耗品。對於被爆半年官邸支出八百萬元，他說「絕對沒有八百萬」，這是惡意不實的指控，他必須站出來捍衛針對他們夫婦的人格操守汙衊，希望國內清楚調查還人清白。

自爆都用打折毛巾

俞大㵢說，報導用一紙文件來影射很浮誇的數據，沒有這回事；官邸有兩次接待賓客的紀錄，他認為作為新大使，有需要把官邸做適當調整，這是工作上的考量，不是個人奢華用度。自己用的是打折毛巾，換掉用了廿多年的床和沙發，是官邸同款同牌的床換新，沙發的確是法國品牌rochebobois，但價錢沒這麼高；他說，邀請官員到家裡坐，總不能讓訪賓使用組裝的或中國大陸製造的或簡陋的家具。

俞大㵢表示，「我要強調，什麼自肥貪汙，是沒有這回事的，因為這個東西就是買什麼，我也沒有經手。」不過，當媒體反問官邸半年內的花費數字，俞大㵢沒有回應。

俞大㵢表示，他向台北建議以兩輛可汰換公務車，申購一輛大型休旅車Cadillac座車；因為在美國多數的政要首長，都是以大型休旅車代步，「我中華民國政府官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？」若可以，他會繼續爭取採購。

對公務車有裁量權

這次爆料，有不少針對俞大㵢家人的爭議，指他妻兒違規使用公務資源，還對代表處員工頤指氣使。

俞大㵢認了曾以放在官邸的備用公務車出門採購，「是有用過幾次」；也承認搭公務車看櫻花，「就在市區，但是就載了一程。」他說，館長對公務車的使用有裁量權，要怎麼做基本上由館長決定，至於是否適當，他虛心接受，也願精進。

與妻從未喝斥員工

至於各種針對俞大㵢妻子羅美珍的行事風格指控，俞大㵢說，他和太太在他超過卅五年的外交工作，是什麼樣的為人處世可受公評；駐美處員工陪同購物，是官邸需要；到代表處要秘書迎接，是有門禁問題。他強調，他們夫婦從未喝斥或嚴厲辱罵駐美處員工，這都是子虛烏有的控訴。

俞大㵢表示，非常認同行政院以高規格處理此事，非常期待相關單位能清楚調查，還人清白；他說，爆料來自代表處內部，駐美處有人扯後腿，讓外交同仁的努力被干擾或失焦。俞大㵢說，他已向外交部說明，也與外交部長林佳龍口頭討論過此事，公款運用都是依照規定。問到最新爭議是否影響駐美工作，他說，「要去問台北」。