觀察站／滅火？俞大㵢仍掛心他的凱迪拉克

駐美代表俞大㵢被爆料後，理直氣壯地捍衛自己和家人。但一場記者會的說明，不少提油救火之處，能否證己清白？還是更催化賴政府的政治風暴？

俞大㵢親上火線，四次表示人格不容汙衊。他承認曾使用公務車出門採購，卻說因為車子放在官邸還得定時出門繞繞、確保電池運作；認了跟妻兒搭乘公務車賞櫻，先是扯櫻花就在市區，還反問記者：「難道你沒坐過公務車，順便把你送回家？…這樣是公務嗎？我不知道。」尷尬的是，記者回應「沒有」。

公務車的使用範圍，自有規則明定。雖然存在灰色空間，但在俞的口中，彷彿是大家都曾遊走灰色地帶，「怎麼可以光是指責我？」

俞大㵢接著說，館長可以決定怎麼使用公務車，且即便遭外交部拒絕，仍會繼續爭取採購大型休旅車為公務車，反映資深外交官充分掌握規定的自信，卻忽略法令規範和外界觀感。

對於媒體的爆料，他的解釋幾乎都有但書，讓人懷疑所謂「虛心檢討」的真實性。以後怎麼做，是要尊重既有法令規範，還是依然照「館長權限」行事？

俞大㵢被爆的爭議，在外交圈引發熱議。有人列舉各種陳年陋規對外交實務的掣肘，細數外交官員為了達成任務且符合規定的兩難與荒謬；也有人認為俞的作風太誇張、高調，且是非對錯與過去經驗累積無關。

過去不是沒有外交官和政務官因為採購被究責，也有濫用公務車的種種爭議；但駐華府代表是外交官的至高榮耀，自然也要接受最嚴格檢驗。

顯然俞大㵢也在意外界觀感，否則不會前一晚不發一語，隔天早上又緊急開記者會。來自台北的總統府和外交部壓力，想當然也傳到華府。就看他的說法能否站得住腳，獲府院黨背書力挺？否則一旦變成朝野攻防焦點，恐為賴政府惹來新一波民怨。