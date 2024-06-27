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俞大㵢想買370萬名車 外交部嫌貴未准

聯合報／ 記者陳熙文王千豪屈彥辰歐陽良盈／台北報導
我駐美代表俞大㵢。圖／聯合報系資料照片
我駐美代表俞大㵢。圖／聯合報系資料照片

我駐美代表俞大㵢遭爆料涉嫌濫用公帑。傳出他有意申請購買要價三七○萬元的Cadillac座車遭拒絕，外交部昨表示，拒絕原因是購買車輛所需經費過高，且排氣量過大。

至於民眾黨立院黨團總召黃國昌日前向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函打上「密件」二字。外交部表示，我國駐外館處經費總數雖編列於外交部公開預算，但個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，若遭公開，恐遭中國掌握我國外館資源配置，進而在國際上對我國進行打壓或干擾，因此個別館處經費一向於外交部機密預算內表達；外交部配合立委問政需要已提供參考，但細節不宜對外公開，因此列為密件。

繼媒體爆料俞大㵢濫用公帑，國民黨立委徐巧芯昨再爆料駐美代表處發生職場霸凌，指一名駐美代表處專員被長官要求每天上班，只能坐在電腦前，不能打開電腦，直到下班為止。外交部表示，將針對個案進行了解，但還沒有接獲駐美代表處同仁的霸凌申訴。

國民黨立委賴士葆認為，俞大㵢一事感覺好像是外交部長林佳龍壓不住、罩不住；外界對俞大㵢並不熟悉，但怎麼會一上任就出這麼多事情，副總統蕭美琴跟美國關係這麼好，這人能出線一定跟蕭有關，又以蕭的名義買這麼多昂貴的東西，蕭美琴應出來講話，外交部也應快調查清楚。

整起事件是不是綠營外交體系有人要卡位的內部鬥爭？民眾黨立院黨團總召黃國昌說，立法院該做的是監督外交部有沒有亂花錢。

俞大㵢 外交部 徐巧芯 林佳龍 蕭美琴 賴士葆 霸凌 黃國昌

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