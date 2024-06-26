趙少康批民進黨輸不起 力挺謝國樑：基隆不能「拆樑」

基隆市長謝國樑陷入罷免危機，中廣前董事長趙少康今天表示，賴清德總統上任後，兩岸與國內政壇都烽火連天，各種對立情勢不斷升高，在基隆發動罷免謝國樑就是其中之一，實在沒道理，「守護基隆資產，不能『拆樑』」。

趙少康透過臉書指出，民進黨就是一個輸不起的政黨，在立法院跟基隆都是，在立法院打架，搞覆議、釋憲，在基隆推罷免，原本還說是公民團體發動，現在民進黨議員都在收罷免連署，已經不演了。

趙少康說，但是謝國樑到底有什麼罪大惡極需要被罷免？他為了落實選舉政見，認真推動免費電動機車，即使讓市民排隊引來抱怨，另方面也證明，這的確是很受基隆人歡迎的政策。

趙少康提到，不只如此，謝國樑上任後，積極推動友善行人政策，比其他縣市更強力執法，就是要保障行人安全，他為了讓基隆人有最乾淨的家園，開放民眾檢舉，將罰金75%都給檢舉民眾，他為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，給小朋友免費的安全遊戲環境，不論晴天雨天都有地方玩，還吸引不少周邊縣市民眾都帶小孩到基隆一起玩。

趙少康指出，民進黨側翼以東岸廣場產權爭議為由發動罷免，法院判決基隆市政府勝訴，等於認證整起事件市府的作為沒錯，謝國樑在捍衛基隆市民資產不成為私有，是大日跟NET吵糖吃，是林又昌前市府有問題，但是罷免行動還是持續，甚至更積極，完全是政治鬥爭的手段。

趙少康說，他對謝國樑施政成績及基隆市民都有信心。但是要杜絕輸不起的「報復性罷免」不斷出現、維護政治安定，選罷法必須修正，罷免票數必須比當選票數多，而不是只要有1/4的少數人支持罷免就能成立；如果修選罷法對基隆市長罷免案來不及，就要靠勇敢的基隆市選民站出來，對抗政治惡霸的霸凌。