「台灣被非核卡住」 童子賢談能源黃金比例：3成綠能、3成核電⋯

玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今日指出，台灣本來可以大舉進步，是因廢除核能，綠能又追不上原先設定目標，導致能源產業在台至今尚未民營化，「政府仍握在手裡」一如台電、中油現況，讓民間沒有表現餘地，他認為期待談論能源政策時，政治味愈淡愈好，應中性看待產業和民生需求，「希望台灣綠能、核能各占30%，加總起來有60%不排碳發電，對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代」。

童子賢日前接受本報專訪時，即針對「蔡政府時期綠色發電不進反退」、「各國發電結構」、「讓核能成為基載電力」、「台灣減碳成績」、「能源黃金比例」提出詳細說明。今（26）日他出席「2024國鼎論壇」，會前及會後兩度被問及核能，原強調不做回應，中場忍不住再度重申以上五大內容，並指出，相信核能是發展綠能、氫能的幫手，他心目中的能源黃金比例仍是3成綠能、3成核電，其餘是火力發電。

童子賢今指出，去（2023）年12月，時任環境部長薛富盛參加聯合國氣候峰會COP28，向各國宣揚台灣的減碳成果，結果隔天COP28放榜，台灣減碳排名卻位居倒數第7，比前一年還退步，「台灣排碳一直居高不下，卻老是自我感覺良好，宣稱自己是資優生，明明就是吊車尾，卻說自己好棒棒，所以我認為台灣集體處在夢遊狀態。」

童子賢再以數據重申，若計算前總統馬英九卸任並比較總統蔡英文卸任期間的綠色發電占比，可馬英九卸任時綠色發電占比仍高，但如今綠色發電占比是不進反退，台灣能源政策不能改變的原因，無非是被原來的「非核家園」口號卡住，「為了要適應那個口號，一切東西都要卡來卡去」。

童子賢又重申，自己並非突然改變立場，而是讀了多年資料，認為綠能應該要攜手核能，綠能發電應再成長4到5倍，但若繼續擴大綠能，也應謹慎避免破壞海洋與農田的生態，畢竟若想滿足2030年的台灣耗電量，需要12個台北市面積土地用於太陽能發電，但台灣沒有那麼多土地，且農業萬不能被太陽光電板取代。

童子賢提出國際趨勢如瑞士經驗，指出瑞士土地面積是台灣1.14倍，同樣有崇山峻嶺，其發電結構中，50％是核能發電、42％水力發電，其餘小部分則是太陽能發電。台灣若堅持只發展其他能源，將受能源韌性不佳問題衝擊。

他說，核能是綠能跟氫能的好幫手，核能一如手機，有很多新技術且持續進步，使用空間小、發電能量高，且仍可維持安全。