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卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

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卓榮泰核定2人事案 沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
東海大學政治學系教授沈有忠將出任陸委會政務副主委。圖／行政院提供
東海大學政治學系教授沈有忠將出任陸委會政務副主委。圖／行政院提供

行政院發言人陳世凱今日表示，行政院長卓榮泰核派，國軍退除役官兵輔導委員會政務副主委由國安局前副局長陳進廣出任、陸委會政務副主委由東海大學政治學系教授沈有忠出任，為行動創新內閣再添新戰力。

陳世凱說明，陳進廣為政戰將領出身，曾任國安局安全作業中心少將主任、國安局中將副局長等要職，並取得國立政治大學東亞研究所博士，學經歷相當豐富，未來內閣期盼借重他的經驗，襄助推動國軍退除役官兵輔導政策，為榮民和眷屬做更好的服務。

陳世凱指出，沈有忠出身學界，為東海大學政治系專任教授，曾任立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」諮詢委員，迄今亦擔任亞洲政經與和平交流學會理事長、海基會顧問，具備學識與實務經驗，研究涵蓋兩岸關係、國際政治、中國政治與軍事等領域，期待借助其學養和專長，為兩岸關係和健康有序交流而努力。

陳世凱表示，卓院長積極為國家延攬優秀人才入閣，持續向產官學研各界取材，為行動創新內閣再添助力，院長期待新成員加入後與團隊緊密合作，共同以人民需求為優先，積極行動為國家奉獻服務，讓人民真實感受到創新的改變。

前國安局中將副局長陳進廣將出任國軍退除役官兵輔導委員會政務副主委。圖／行政院提供
前國安局中將副局長陳進廣將出任國軍退除役官兵輔導委員會政務副主委。圖／行政院提供

國安局 東海大學 陳世凱

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