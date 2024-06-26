勞動部研究：基本工資調升與失業率、物價無直接影響

勞動部今天召開最低工資諮詢會，根據研究報告顯示，基本工資調升後未對失業率產生影響，也與物價調幅無直接關聯，勞動部說，審議會第三季（Q3）召開，研究小組將提調整建議。

最低工資法今年新上路，勞動部今天召開首次最低工資諮詢會，邀集最低工資諮詢委員討論今年截至6月為止最新社會產經指標數據及最低工資研究小組所做的研究報告。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，諮詢委員針對社會產經指標數據，尤其是CPI有聚焦討論，CPI是最低工資法明訂的應參採指標，委員對於應如何參採有不同意見，像是應該使用主計總處預測或者是行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資年增率等。

不過，黃維琛強調，委員都很清楚，不論如何參採，實際審議都必須待第三季審議大會才討論；今天會議也未討論到第三季審議大會召開的時程。

另外，根據最低工資法規定，最低工資研究小組每年必須提出2份報告，一是當年度1月至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，另一份是審議大會前30日提出調整建議。

黃維琛說，今天委員討論的是當年度1月至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，報告研究結論顯示，基本工資調升可以提升平均經常性薪資、基本工資調升沒有對失業率產生顯著影響，也與物價調幅沒有直接關聯。

另外，黃維琛說，有諮詢委員提到近年月薪跟時薪調幅相當，但在工資計算方面，對勞動者會有選擇就業形態影響，以及希望能看到最低工資調整後，對產業別更細緻化的影響分析，因此勞動部長何佩珊已指示要另起研究計畫來進行。

黃維琛表示，研究小組會於審議大會前30天再提出研究報告及調整建議，屆時會聚焦最低工資法明訂的應參採、得參採指標來進行變化分析，再提出調幅建議。