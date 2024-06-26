快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

童子賢稱非核恐讓台灣衰退 藍委：講出賴清德真心話？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
「2024國鼎論壇」重塑或取代？人工智慧時代的科技與人文省思，下午在台北國際會議中心舉行，台灣玉山科技協會理事長童子賢（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

和碩董事長童子賢日前才剛接任總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，今天對外表示，非核家園政策成本高、韌性差、空汙多，更稱「這句口號會讓台灣衰退的可能性非常高」。國民黨立委楊瓊瓔表示，肯定童子賢說出許多官員的真心話，不過她也要問，這是否也是賴清德總統的真心話？

童子賢今天以玉山科技協會理事長身分，出席李國鼎科技發展基金會舉辦的論壇活動，會後接受媒體聯訪時談及能源議題。童子賢直言，非核家園政策成本高、韌性差、空汙多，還會造成嚴重的環境破壞，這句口號會讓台灣衰退的可能性非常高。

楊瓊瓔表示，民進黨以「非核家園」為能源政策目標，執政至今超過8年，現在結果是火力發電超過8成，台灣減碳速度世界倒數。政府高估再生能源發展速度，又低估AI、產業用電需求的成長，所以會看到一方面台電虧損近4000億元，一方面民生用電不斷受衝擊，還有放棄1度1.5元的便宜核電不用，用1度3到4元更貴、更髒的火力發電補缺口的怪現象發生。

楊瓊瓔表示，政府說不缺電，但在再生能源占比20％目標都看不到時間表的狀況下，她絕對反對用例如中火的煤來補足，用肺發電絕非一個先進國家的政策目標，核能若廢掉不用，淨零碳排只能用「遙不可及」形容。

楊瓊瓔指出，不只減碳的必要性，童子賢的發言也具有國家發展高度，提到太陽光電、風電的間歇性發電特性，發展再生能源的環境成本以及核能在國際的廣泛使用等，根本都是許多經濟官員想講的真心話。

楊瓊瓔說，經濟部長郭智輝剛上任時，只不過說核能可以考慮作為備援電力，就被民進黨立委大罵到改口，現在太誠實的童子賢，是否綠委也要出來罵人？而也要請問，在備詢時多次宣示不考慮核電的行政院長卓榮泰，是否要轉彎？還是仍反對童子賢的論點？

楊瓊瓔強調，能源政策應以數據討論，而非淪為口號和意識形態之爭，童子賢的說法，證明許多民意和產業界對核能和穩定供電的期待，不管是核電延役或是核能在發電配比中提高，民進黨政府都應該考慮，並且盡速停止以及檢討非核家園的政策。

核能 楊瓊瓔 童子賢 非核家園

延伸閱讀

台灣是AI中心？童子賢提醒不要飄飄然：是少了代工二字

蘋果拚自動化影響代工廠？ 童子賢「洗衣機」論妙回

揪出中科空汙源頭 楊瓊瓔協調環保局裝電眼24小時監控

童子賢：能源選項重點是對台有利 會與總統交換意見

相關新聞

駐美代表處花費列密件？外交部稱是慣例：個別館處經費具機敏性

駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，為求慎重和真實性，他向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物...

藍綠夾殺「京華城案」數周 游淑慧網路好感度仍低於柯文哲

「京華城案」持續延燒，台北市議會藍綠議員在該議題圍攻台北市前市長柯文哲，其中又以京華城案調查專案小組召集人、台北市議員游...

「好人一定要出來」被拱2028大選再拚總統 韓國瑜台下尷尬連喊這句

監察院前院長王建煊與蘇法昭夫婦今舉辦結婚60周年紀念，並捐贈6個弱勢團體各10萬，盼能拋磚引玉。立法院長韓國瑜今也受邀出...

徐巧芯再爆駐美代表處職場霸凌 外交部：針對個案瞭解

駐美代表處爭議連環爆，繼駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑購買奢華用品後，國民黨立委徐巧芯今再爆料駐美代表處發生職場霸凌。對此，...

童子賢稱非核恐讓台灣衰退 楊瓊瓔：賴清德的真心話？

和碩董事長童子賢日前才剛接任總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，今天對外表示，非核家園政策成本高、韌性差、空汙多，...

駐美代表俞大㵢曾申購370萬座車遭拒 外交部：太貴排氣量過大

我駐美代表俞大㵢遭爆料涉嫌濫用公帑，並傳出他有意申請購買要價370萬元的Cadillac座車，不過遭到拒絕。對此，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。