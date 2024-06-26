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駐美代表俞大㵢曾申購370萬座車遭拒 外交部：太貴排氣量過大

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，25日在華府親自舉行記者會自清，指絕對沒有花800萬台幣的事。記者張文馨╱攝影
我駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，25日在華府親自舉行記者會自清，指絕對沒有花800萬台幣的事。記者張文馨╱攝影

我駐美代表俞大㵢遭爆料涉嫌濫用公帑，並傳出他有意申請購買要價370萬元的Cadillac座車，不過遭到拒絕。對此，外交部今表示，拒絕原因是因為購買車輛所需經費過高，且排氣量過大。

面對媒體爆料濫用公帑的指控，俞大㵢親上火線面對媒體，並針對有意購買新公務座車一事做出解釋。他表示，駐美代表處有兩台公務車，一台已14年、一台12年，里程數一個12萬公里、一個11萬公里，早已經超過年限，和里程數，並表示，事兩部車已經很久沒辦法開了，就停在雙橡園。

他表示，到今年可以換車的時候，他與國內建議，大部分的華府的國會議員、首長或企業領袖，都會坐比較大型的休旅車，SUV、Cadillac Escalade或是GMC等等。他建議，台灣應符合當地情況，與大家融入，人家進出都是這種車子，台灣在接待國內的首長，或者是參加重要的會議的時候也應該用類似的禮賓車。

俞大㵢說，他個人認為，他還是會向國內爭取買車，因為在華府，出去門口看到、或到國會山莊等重要場合，門口停的就是這些車子。他表示，中華民國政府官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？指如果可以，他會繼續向國內爭取。

對於，俞大㵢申請購車遭拒，外交部今則回應表示，外交部拒絕原因是因為駐處擬購買的車輛所需經費過於高昂且排氣量過大。

俞大㵢 外交部 里程數

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