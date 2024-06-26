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潛艦後續艦規劃 台船強調將杜絕軍火商掮客
台船公司今天在高雄開股東會，會後台船發布新聞稿表示，關於潛艦案的後續艦規劃，台船將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。
台船表示，113年股東會在今天上午已經召開完畢，所列議程均已通過，非常感謝股東大眾踴躍出席並提供建言；今天郭璽在會議前、會場中發放的陳情書所提營運部分，台船發言人副總經理周志明當場已即刻回應澄清，並提出正確數據佐證以昭公信。
台船說，股東常會主席鄭文隆董事長在會議中做出以下決議。眾所矚目的大吊車更新案，台船將遵照董事會決議，朝向由台船公司自建方式規畫執行。
關於潛艦案的後續艦規劃，台船將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。
而針對郭璽近日直播及今天言行所涉及種種人身、人格抹黑攻擊字眼，顯然已超出言論自由範疇。台船已經蒐證完畢，近期將委由律師正式提告。
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