潛艦後續艦規劃 台船強調將杜絕軍火商掮客

台船公司今天在高雄開股東會，會後台船發布新聞稿表示，關於潛艦案的後續艦規劃，台船將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。

台船表示，113年股東會在今天上午已經召開完畢，所列議程均已通過，非常感謝股東大眾踴躍出席並提供建言；今天郭璽在會議前、會場中發放的陳情書所提營運部分，台船發言人副總經理周志明當場已即刻回應澄清，並提出正確數據佐證以昭公信。

台船說，股東常會主席鄭文隆董事長在會議中做出以下決議。眾所矚目的大吊車更新案，台船將遵照董事會決議，朝向由台船公司自建方式規畫執行。

關於潛艦案的後續艦規劃，台船將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。