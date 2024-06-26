綠黨團7理由釋憲 藍白批雙標、獨裁

民進黨立院黨團接續總統府、監察院成為第3個提釋憲的單位！黨團幹事長吳思瑤列舉立法有重大瑕疵、違反權力分立、正當法律程序等7大理由，將向司法院提出釋憲。但國民黨立委黃健豪呼籲民進黨別再做政治鬥爭，綠過去也提過國會改革；民眾黨發言人戴于文則批，反對國會改革正彰顯民進黨的獨裁。

國會改革侵權力

吳思瑤說明7大理由：一、權力分立為憲法秩序基礎，憲法並未建構國會優位憲政體制，立法院行使職權有其界線；二、立法權有重大瑕疵應屬無效；三、國情報告規定牴觸國家權力分立原則；四、藐視國會罪相關規定牴觸權力分立原則，法律明確性原則以及比例原則；

五、人事同意權規定違反權力分立原則比例原則，侵害被提名人隱私權；六：調查權行駛違反權力分立原則，違背正當法律原則；七、聽證相關規定違反權力分立原則，侵害人民訴訟權，跟正當法律原則相違。民進黨立院總召柯建銘痛批，國民黨跟民眾黨合演毀憲亂政，要把立法權一黨獨大，擴權作為已經侵犯行政權、司法權、監察權。

推翻承諾反改革？

但黃健豪回應表示，相關法案當初立法院已經過充分討論，而國會改革法案其實是民進黨過去也曾提過的法案，而如今只是將相關法律明確規定下去，並無違憲之處。他呼籲民進黨，應該專注於落實民生議題和過去承諾的國會改革，包括調查權、聽證權以及總統國情報告等，民進黨應盡快讓國家進入正常運作狀態，而不是持續進行政治鬥爭。

民進黨發言人吳崢也在早上召開記者會，批評在野黨為中共馬前卒，意圖通過擴權法案的模式與德國納粹黨類似。但民眾黨發言人戴于文回批，國會改革可以讓總統府、行政院到監察院全面動起來反對改革，民進黨在台灣權力一把抓，將民主導向獨裁，正是希特勒掌權後的行為。

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