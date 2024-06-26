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駐美代表處花費列密件？外交部稱是慣例：個別館處經費具機敏性

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
駐美代表俞大㵢25日在華府舉行記者會自清，稱花費都是公務需要。記者張文馨╱攝影
駐美代表俞大㵢25日在華府舉行記者會自清，稱花費都是公務需要。記者張文馨╱攝影

駐美代表俞大㵢遭爆濫用公帑，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，為求慎重和真實性，他向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字。外交部今表示，個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，一向於外交部機密預算內表達。

黃國昌表示，俞大㵢被指控亂花公帑，這是很嚴重的控訴，為求慎重和真實性，並確認真實性，他發文向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字，上面還寫著，2025年12月31日解密。黃國昌表示，外交部需要時間調查、追究相關責任，他一定支持，但為何連這種浪擲公帑的行為，立法院要監督，外交部卻用密件遮掩？

外交部今表示，我國駐外館處經費總數雖編列於外交部公開預算，但個別館處的經費資訊及使用情形仍具機敏性，若遭公開，恐遭中國掌握我國外館資源配置，進而在國際上對我國進行打壓或干擾，因此個別館處經費一向於外交部機密預算內表達。

外交部指出，有關我國駐美國代表處購置財產及物品明細資料，外交部配合立法委員問政需要已提供參考，但相關細節不宜對外公開，因此列為密件。

俞大㵢 外交部 黃國昌

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