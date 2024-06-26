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柯文哲挨批「更像希特勒」 民眾黨：執政黨整天只想抹紅在野

中央社／ 台北26日電

民進黨發言人吳崢今天指控藍白急當中共馬前卒，並反指民眾黨主席柯文哲更像希特勒。對此，民眾黨發言人戴于文嚴厲抗議，表示執政黨整天只想抹紅在野黨，民進黨在台灣權力一把抓，將民主導向獨裁，正是希特勒掌權後的行為。

總統賴清德決定針對國會職權修法聲請釋憲以及暫時處分，柯文哲昨天批評，賴總統背信棄義、毀憲亂政，國會改革哪一條不是當年民進黨主張，並指「一個國家滅亡常常是因為瘋狂的領導人，希特勒就是一個例子」。

民進黨發言人吳崢、民進黨立委洪申翰、台灣守護民主平台理事宋承恩今天召開「中共恐嚇台人、遙控媒體？藍白急當馬前卒」記者會。吳崢批評，希特勒有強烈的階級意識，認為共產黨、同性戀、猶太人都是次等的，柯文哲過去多次講出冷血、漠視人權的發言，才是懷著威權心態的人。

對於民進黨的指控，戴于文透過聲明表達嚴厲抗議，並表示要提醒吳崢，「確定要用如此淺薄的史觀，來幫大家上歷史課嗎？」

戴于文強調，吳崢口中所說的「權力集中單一政黨」正在台灣發生，一個國會改革可以讓總統府、行政院到監察院全面動起來反對改革，民進黨在台灣權力一把抓，將民主導向獨裁，正是希特勒掌權後的行為。

戴于文表示，執政黨不思正道，整天只想抹紅在野黨，只想分化台灣社會，根本無端挑事，絲毫不檢討民進黨在掌權後，破壞民主制度、削弱分權制衡，將手伸入國營事業、養肥派系肥貓，用人民納稅錢讓綠友友賺飽，這些行為令人唾棄。

此外，針對媒體報導有中國官媒介入台灣新聞節目，戴于文呼籲，有關單位應盡快查明真相，查看是否存在國安漏洞，民眾黨絕對捍衛新聞自由，也絕不允許民主自由的台灣被破壞，中國政府若企圖介入台灣的新聞媒體，不可能獲得台灣人的好感。

吳崢 戴于文 民進黨

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