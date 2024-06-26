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陸「懲獨」新規包山包海 賴清德憂：恐波及九成台灣人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國安．司法部門及國台辦等部門日前聯合發布懲治台獨新規，分裂國家最重可判死刑。據轉述，身兼民進黨主席的賴清德總統，今天在民進黨中執會表示，台灣九成以上的民眾都有可能受到該法波及，希望朝野各黨團結一致面對中國打壓，這才是國人期待。

賴總統指出，中國新規「22條意見」適用範圍包山包海，型態與對象都非常廣泛、不設限，包括台灣九成以上的民眾都有可能受到該法波及，也提醒國人，如果有去中國經商、旅遊，要注意這方面的風險。

民進黨秘書長林右昌在黨務報告階段則談及，第一階段「反濫權、護民主」宣講已經辦了超過100場，第二階段除了「國會擴權法案」之外，還會鎖定「新黨國復辟」、「反貪腐」以及近期中國頒布的懲治台獨的「22條意見」等3面向，藉此向社會大眾報告，並團結台灣，面對中國打壓。

賴清德會中還說，他上周宣布總統府將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大委員會，這3個委員會將會面對國際議題，團結民間的力量，均是任務編組，不會有任何增加的人事或預算。

台獨 民進黨 賴清德

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