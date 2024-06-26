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徐巧芯再爆駐美代表處職場霸凌 外交部：針對個案瞭解

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
駐美代表處再爆發生職場霸凌，外交部表示將針對個案進行瞭解。圖／聯合報系資料照片
駐美代表處再爆發生職場霸凌，外交部表示將針對個案進行瞭解。圖／聯合報系資料照片

駐美代表處爭議連環爆，繼駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑購買奢華用品後，國民黨立委徐巧芯今再爆料駐美代表處發生職場霸凌。對此，外交部表示將針對個案進行瞭解。

徐巧芯今爆料駐美代表處發生職場霸凌，有駐處專員被長官要求每天上班，且上班時只能坐在電腦桌前，不能開電腦，直到下班為止，導致該人身心俱疲，所幸該名專員最後已經調回台北，不過，徐巧芯表示，她不確定這起霸凌事件是不是在俞大㵢上任後發生的。

外交部今表示，針對報載提及外交部同仁辭職或提出辭呈，外交部會加以瞭解。外交部並指出，每位外交官都是國家人才，歷經長時間培訓，且在第一線高壓之下為國捍衛外交，此時要給予最大的支持。至於館內人事領導或管理，外交部將針對個案進行瞭解，盼外館於海外打拼，作為一個團隊彼此相互扶持。

外交部 徐巧芯 霸凌

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