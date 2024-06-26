2026新北市長人選是誰？ 國民黨：目前無相關討論

國民黨2026新北市長人選引發關注，發言人楊智伃今天表示，目前沒有相關討論，專注在各地宣講福國利民的政策，希望大家把重心放在市政與立法院法案。

新北市長侯友宜2026年任期屆滿，藍營內部目前針對接班人選，出現討論聲浪，包括日前有民調指出台北市副市長李四川是合適人選，也傳出侯友宜支持新北市副市長劉和然接班。

楊智伃今天在國民黨中常會後受訪表示，侯友宜這幾年的市政成績有目共睹，新北市民都知道侯友宜盡心盡力於市政工作，目前所有的放話與傳言，對於黨內和諧以及未來選舉布局，都有點過早，甚至會影響市政，希望大家把重心放在市政，以及立法院法案。

媒體追問，黨內是否已經說服李四川參選新北市長，楊智伃說明，沒有這些討論，目前只專注在各地宣講福國利民的政策法案。

國民黨副主席連勝文今天接受廣播專訪時指出，國民黨絕對沒有如外傳有黨內民調，還沒接近選舉，國民黨不會做類似民調，現在也不知道李四川是否有意願參選。