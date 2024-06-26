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藍綠夾殺「京華城案」數周 游淑慧網路好感度仍低於柯文哲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
根據大數據統計網路聲量，柯文哲並未受到致命打擊，柯的網路聲量好感度，甚至還贏過游淑慧。圖／ＴＰＯＣ提供
根據大數據統計網路聲量，柯文哲並未受到致命打擊，柯的網路聲量好感度，甚至還贏過游淑慧。圖／ＴＰＯＣ提供

京華城案」持續延燒，台北市議會藍綠議員在該議題圍攻台北市前市長柯文哲，其中又以京華城案調查專案小組召集人、台北市議員游淑慧為代表人物。但經過幾周攻防後，根據大數據統計網路聲量，柯文哲並未受到致命打擊，柯的網路聲量好感度，甚至還贏過游淑慧。

大數據平台ＴＰＯＣ台灣議題研究中心表示，網路數據觀察發現，網友對京華城及柯文哲相關案件看法相當兩極，但所有相關討論已經對京華城案件本身失焦，都聚焦在政治攻防上且網友明顯分為兩派，一派認為游淑慧帶頭讓調查小組抹黑柯文哲、另一派則是認為柯文哲有圖利廠商的嫌疑，但也始終得不到明確證據證明；至於京華城容積率的對價性、公益性、適法性反而沒有網友討論，顯見此事件已逐漸失焦，演變為不同黨派之間的政治攻防。

ＴＰＯＣ指出，大數據顯示，相信游淑慧認為柯文哲相關案件有圖利之嫌僅佔了25%，有高達75%網友則認為游淑慧在案件中提不出有力相關證據，因此不相信柯文哲圖利；換言之，雖然沒有數據表示民眾開始支持柯文哲，但也從中發現，未來游淑慧所帶領的專案調查小組在京華城案最終的調查結果報告，可能會受到外界挑戰、質疑。

ＴＰＯＣ表示，除了事件討論之外，若比較近期游淑慧與柯文哲兩人的好感度表現，也可發現游淑慧雖然持續釋出不利於柯文哲的說法，並提出指控，但也並沒有因此獲得民眾好感度；相反地，游淑慧的好感度竟低於柯文哲。

ＴＰＯＣ指出，整體事件從柯文哲被列為被告、國民黨立委徐巧芯被爆出在京華城旁買房後，調查小組拋出無廉政紀錄、交辦變轉送等疑點也獲得一定的熱度，當日討論皆破千筆。但到了6月初，因為案情始終提不出有力證據，整體網路討論已明顯出現疲勢，這也顯示在藍綠夾攻下的火力包圍網，柯文哲仍有穩住陣腳。

京華城 徐巧芯 柯文哲 游淑慧

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