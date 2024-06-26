砸150億推新世代反毒策略 賴清德：掃黑要痛下決心
衛福部今舉辦「113年反毒有功人士團體頒獎典禮」，邀請總統賴清德、行政院長卓榮泰等出席頒獎，同時宣示明年將啟動第三期新世代反毒計畫。賴清德表示，反毒是長期性工作，而毒品後面常連帶集團犯罪，接下來掃黑一定要痛下決心，不僅可以反毒還可以有打詐效果。
衛福部心理健康司今年以「跨界攜手，引領新生」為主題舉辦反毒有功頒獎典禮。卓榮泰指出，2017年推動反毒策略以來，第一、二期個別投入100億元、150億元，初犯毒品施用人數由從2016年1.4萬人，降至2023年8198人，降幅43%。明年將啟動第三期計畫投入150億元預算，希望可以以過往經驗，再次取得反毒的勝利。
賴清德指出，反毒頒獎典禮為國家一年一度，對反毒有功者表彰其對國家貢獻。反毒不是只是為了個人或自己的團體，人民如果受到毒品危害是會影響社會穩定，甚至國家安全。反毒是長期工作，要找到製毒、販毒的源頭，背後往往牽涉集團犯罪、黑道等，掃黑一定要痛下決心，不僅可以反毒還可有打詐效果。
衛福部基隆醫院精神科主任武維馨在毒品戒治組獲獎，她投入藥癮工作超過20年，也在院內建立緩起訴模式，提供替代治療以及團體諮商。武維馨說，一級毒品有藥物可以治療，搭配療程後個案完成比例達8成；二級毒品施用個案則是透過團體諮商治療，完成率亦有7成。醫療介入對成癮個案治療有幫助，2年再犯率約35%。
另一方面，衛福部位幫助戒毒，亦有補助藥癮治療費用。2019年有2178人接受治療，去年成長至1萬3884人，成長超過5倍；另外衛福部也布建6家整合性藥癮醫療示範中心，連結105家心理衛生機構，建立分流處遇機制，及補助民間機構發展藥癮治療性社區及中途之家等社區復健服務，建立藥癮者照護服務網，促進復歸社會，並使藥癮者共用針頭感染愛滋病毒比率下降97.7%，減害效果卓越，為成功之公共衛生政策典範。
此外，明年即將啟動的新世代反毒策略第三期計畫，將基於過去毒品防制成果，以阻斷供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯為策略目標，運用科技緝毒，擴大與深化緝毒工作，並強化跨體系間銜接，確保服務不斷鏈，及發展兒少與女性處遇服務，維護特殊需求者平等健康照護，另將擴大緩起訴裁定與緩起訴戒癮治療量能，協助藥癮者穩定於社區治療，促進復歸。
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