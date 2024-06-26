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發債籌2000億建社宅？ 住都中心：仍在研議階段

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為北市社宅示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為北市社宅示意圖。圖／聯合報系資料照

傳出櫃買中心將協助國家住都中心發永續債券，藉此籌措興建社會住宅資金，目標2000億。對此，住都中心今指出，社宅興建數量龐大，資金現由中央住宅基金補助及住都中心籌措；發行永續債籌措社宅資金的議題，內部仍在研議中，發行規模、時點與用途等，都尚未有明確規劃。

媒體報導，櫃買中心董事長陳永誠昨說，國家住都中心未來數年資金需求達4119億元，目前已跨部會討論，確定住都中心可發行永續發展債券，粗估1/3到1/2金額發行永續債籌資，也就是期望發行金額將達1373億元到2060億元，住都中心也有意願發行。

住都中心指出，針對發行永續債券籌措社會住宅興建經費之可行性，感謝中央各部會與櫃買中心積極協助，目前正由相關部門籌備法制面的調整，為後續發行預作準備。又表示，社會住宅興建數量龐大，所需資金現由中央住宅基金補助及本中心自行籌措，故對於籌資管道與規模，將配合國內金融市場資金供給狀況進行整體性的規劃，以期在合理的成本下，取得足夠的興建資金，並維持社會住宅營運的財務永續。

住都中心強調，在相關法制面完整後，未來發行永續債券的條件，若能對社會住宅長期財務健全有正面助益，將會積極進行發行籌資。目前針對發行永續債籌措社會住宅資金的議題，內部仍在研議中，尚未對發行規模、時點與用途等有明確規劃。

永續 社會住宅 財務

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