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財劃法成立院新戰場 朱立倫喊話：修正不能再拖

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者邱德祥／攝影

國會改革修法覆議案被立法院否決後，財政收支劃分法、罷免案等成為下一波攻防焦點。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，財劃法已經拖25年，不能再拖了，會持續辦理說明會與宣講活動，將縣市的各項期待帶到中央，全力推動「財劃法」修正。

國民黨發言人楊智伃今在中常會後轉述，中常委對立法院各項法案議題發言踴躍，主要針對財劃法和最近的罷免議題，希望黨團與黨中央能傾聽各地意見，各縣市期待大家有更多不同版本，傾聽不同縣市的想法意見。

楊智伃也說，民進黨現在不斷用鬥的方式對待國民黨縣市首長，這是民眾不願樂見的，中常委也在會中希望黨中央跟黨團要全力支持基隆市長謝國樑。

針對2026新北市長交棒布局，傳出新北市長侯友宜支持副市長劉和然，藍營地方希望台北市副市長李四川接班。周刊報導指出，侯幕僚指，黨中央連競辦及黨的選務帳目都還沒結清，就有人接二連三丟出接班話題，急著幫侯找工作。

楊智伃表示，侯友宜這幾年市政成績大家有目共睹，市民都知道侯友宜盡心盡力在市政上，也是藍營很重要的縣市首長，現在相關傳言或放話，對黨內和諧與未來選戰布局都太早，也可能影響市政，期待大家把重心放在市政上。

至於黨內是否已成功說服李四川角逐新北，楊智伃說，目前重心都在宣講政策和務實推動法案。

朱立倫 楊智伃 立法院 財劃法

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