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內政部次長拜會中市府：盡速提送國土功能分區圖

中央社／ 台北26日電

內政部次長董建宏今天拜會台中市副市長黃國榮時表示，國土計畫法不影響民眾原有合法權益。台中市府回應，目前各局處正在進行國土功能分區圖相關作業，完成後會盡速依法提送內政部審議。

內政部透過新聞稿表示，董建宏與國土管理署長吳欣修今天拜會黃國榮，董建宏表示，國土計畫法不影響民眾原有合法權益，請台中市府盡速提報國土功能分區圖到內政部審議。

台中市政府回應，感謝內政部特別前來溝通討論，目前各局處正在進行國土功能分區圖相關作業，完成後會盡速依法提送內政部審議。

董建宏指出，農業發展地區範圍是由地方政府劃設，農民合法權益與現行規定相同，未來使用項目更擴及農業產製儲銷，沒有限縮發展。

董建宏說明，至於國土計畫法檢舉獎勵制度，是立法委員在民國104年提案入法，未來施行後，一般小面積違規罰則與現行相同；2公頃以上大面積嚴重違規，才有高罰鍰情況，相關辦法內政部將繼續廣徵意見。

董建宏強調，內政部非常重視地方對國土計畫的看法，期盼各縣市府盡速將國土計畫功能分區圖提送內政部審議，讓地方關切的問題，可透過審議機制獲具體討論與處理。

內政部 台中市 國土計畫法

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