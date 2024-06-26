內政部次長拜會中市府：盡速提送國土功能分區圖

近一個月幾乎每天都有停電事件發生，每起事件台電都要發新聞稿澄清，重點無非就是台灣並不缺電，但願意相信的人已經愈來愈少，可能只剩下「死忠的」。而官員喊著不缺電的同時，卻找民間開刀，要求冷氣限溫，美其名是節電，實際上就是要壓低用電量，但想要在占比較低的民生方面省電以度過限電危機，卻也如緣木求魚。

2024-06-26 15:30