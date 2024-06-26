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黃國昌從選前追到選後 指聯合再生有這些爭議

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌上午舉行記者會，揭發陸軍蘭陽地區指揮部太陽能光電發電設備，違法使用大陸製設備。記者曾原信／攝影
民眾黨立委黃國昌上午舉行記者會，揭發陸軍蘭陽地區指揮部太陽能光電發電設備，違法使用大陸製設備。記者曾原信／攝影

民眾黨立委黃國昌今天舉行記者會，揭露陸軍蘭陽地區指揮部的光電標租案，竟被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上大陸製的太陽能逆變器。而這不是聯合再生首次爆發爭議，黃國昌從選前就不斷持續關注聯合再生的爭議，當選後更多次在立法院經濟委員會質詢。

國發基金有投資的聯合再生爭議不斷，黃國昌在2023年12月18日舉行記者會指出，聯合再生在2021年打著綠能國家隊招牌，做出多項承諾，取得彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案51地號87公頃的土地，簽約之後，聯合再生違反契約，2021年12月逕行將全部持股授予台灣和暄綠能，套利2.63億。

時任民眾黨立委陳琬惠也和黃國昌於2023年12月25日再舉行記者會，陳琬惠當時指控，聯合再生作為專案輔導業者，在未達契約事項情況下，時任屏東縣長潘孟安透過時任政務委員張景森牽線，數度與董事長洪傳獻密會宴飲，完全沒追究行政契約執行責任，聯合再生沒達標，審查還能過關，明顯就是圖利。

黃國昌當選立委後，在今年的3月6日、3月25日於經濟委員會詢問聯合再生爭議事件，包括國發基金為什麼要投資嚴重虧損的綠能公司？董事長洪傳獻擔任前總統蔡英文全國綠能後援會總會長，就連張景森的弟弟都出任該公司獨董等。

黃國昌於4月18日在經濟委員會質詢時再指出，2021年聯合再生取得台水的光電標案，售電給台電、回饋金給台水，但他接獲檢舉，聯合再生聯手雲豹能源，要求台電、台水修改契約，以獲取更多利益。

黃國昌提到，明明台水決定依原契約規定辦理，聯合再生及雲豹能源竟完全無視，未獲主管機關同意，仍持續辦理電業換照程序，準備交予雲豹能源售電。他質疑，民間企業取得政府標案之後，拒不履行原先承諾，視主管機關於無物，難道只要政商關係良好，就可以隨意更改遊戲規則？要求經濟部堅守立場，別再放任光電業者肆意妄為。

記者會 黃國昌

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