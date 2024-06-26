未來政治領袖民調 縣市長組陳其邁居冠、盧秀燕第二

菱傳媒今天公布最新民調，針對縣市首長、立法委員等政治人物，以印象最好、施政績效、務實穩定展現影響力，及未來發展等四項指標進行「未來政治領袖」調查，縣市長組中，高雄市長陳其邁居冠、台中市長盧秀燕居次。

菱傳媒5月28日到6月5日進行網路調查，有效樣本3083份，抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤；樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2024年4月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值。

菱傳媒調查縣市長各項結果前三名如下，縣市長印象度陳其邁48.6%、盧秀燕14.0%、國民黨雲林縣長張麗善6.5%居第三名；縣市長施政績效陳其邁48.9%、盧秀燕14.8%、張麗善6.7%；縣市長務實穩定展現影響力調查，陳其邁47.5%、盧秀燕13.6%、新竹市長高虹安6.6%；縣市長未來發展排名，陳其邁49.0%、盧秀燕17.2%、台北市長蔣萬安11.3%。

菱傳媒民調指出，立法委員組各項調查前三名如下，「印象最好」調查第一名是民進黨立委黃捷的12.5%、第二名民進黨立委蘇巧慧的10.1%、第三名則為民眾黨立委黃國昌的9.7%。「有力監督行政機關」調查，第一名是民進黨立委王世堅的16.0%、第二名是民眾黨團總召黃國昌的14.6%、第三名是民進黨黃捷的8.6%。

菱傳媒民調指出，「立法院政策影響力」調查，第一名是民進黨立法院黨團總召柯建銘21.0%、第二名是立法院長韓國瑜20.5%、第三名是國民黨立法院黨團總召傅崐萁12.4%。「未來發展」調查，前三名為黃捷17.1%、蘇巧慧14.3%、黃國昌8.9%。

菱傳媒分析，陳其邁自「王子復仇記」成功後順利連任，在各項目調查中名列前茅，顯示其在印象、施政績效、務實穩定性和未來發展等方面均獲得高度認可。盧秀燕雖然在各項目中穩居第二，顯示出穩定的表現，但與第一名有段差距。