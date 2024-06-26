柯文哲批藍財劃法不務實 郭國文：白版本不失搶錢本性

立法院下個戰場是逾25年未修的財政收支劃分法，國民黨盼讓各縣市獲得妥善預算分配，方案卻被民眾黨主席柯文哲批評修法不切實際。對此，立法院財政委員會民進黨立委郭國文表示，藍營搶走中央逾5000億元不切實際，但白營版本其實還要去廢除貨物稅，也搶走近4500億元，不失搶錢的本性。

對此，郭國文指出，柯文哲終於看清國民黨的搶錢法案，脫口承認藍營的《財劃法》修法不切實際，難得說了一句實話；但柯又說，只有白營的版本最務實理性科學，這我就無法苟同了。

郭國文指出，民眾黨「財劃法」版在「國稅」的部分，刪掉了貨物稅法，也就是直接廢除貨物稅，不徵收了。換句話說，民眾黨版預計拿走中央2775億元，但又要廢掉每年徵收超過1600億元的貨物稅，所以中央減少的稅源大約是4417億元。國民黨拿走超過5000億元叫做不切實際，民眾黨拿掉4417億元就叫最務實、最理性？

他強調，財政收支劃分法的重點在「收入劃分」跟「支出劃分」，民眾黨的提案只看出要減少中央財源，但支出要怎麼劃分才能加強地方財政，根本沒有提出；柯文哲或許看得出國民黨版是搶錢法案，但也請柯看清，民眾黨版沒有科學、沒有理性、沒有務實，只是搶比較少而已，卻不失搶錢的本性。

他說，上週，民眾黨終於提修正動議把貨物稅補回去了，此舉凸顯白營知道自己的法案有瑕疵，也讓財劃法更需要加以討論，而不是倉促修法。