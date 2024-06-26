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被黃國昌點名涉超思進口蛋疑雲 亮采企業這樣說

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
亮采企業位於板橋府中，周邊商家林立，就在星聚點旁的公寓大樓，但門口的告示牌上沒有標記出公司在哪一樓。記者江婉儀／攝影
亮采企業位於板橋府中，周邊商家林立，就在星聚點旁的公寓大樓，但門口的告示牌上沒有標記出公司在哪一樓。記者江婉儀／攝影

超思進口雞蛋風波又起。民眾黨立委黃國昌前天批評，超思進口日本雞蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司。記者致電給亮采，總機回應對此狀況不知情，待釐清狀況後再回覆。

亮采位於板橋府中，周邊商家林立，就在星聚點旁的公寓大樓，但門口的告示牌上沒有標記出公司在哪一樓，一樓也有管理員，電梯需用門禁卡才能使用。上網查詢相關公開資料，亮采相關資料跟美容美髮、食品什貨、資訊管理、管理顧問、仲介、瘦身美容、國際貿易及其他農、畜、水產品批發業等項目。

記者致電給亮采，總機回應，對此事並不知情，也不方便對外開放內部空間，待主管釐清狀況後才會回覆。

日本 超思 雞蛋

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