徐巧芯站民進黨團外旁聽 莊瑞雄酸：要鏡頭都來這

國民黨立委陳玉珍昨天在民進黨團記者會外出現，被民進黨團質疑是盯哨。國民黨立委徐巧芯今天再度出現在民進黨團記者室外旁聽，宣稱要聲援陳玉珍，徐巧芯還拿捲尺測量距離門口100公分，反駁民進黨所稱盯哨之說。民進黨書記長莊瑞雄酸徐巧芯搶鏡頭，「要鏡頭都來我們這邊就好。」

針對昨天國民黨立委陳玉珍旁聽記者會，被民進黨立委吳思瑤酸「盯梢」，徐巧芯今天上午旁聽前，拿出捲尺量好距離，強調自己是在公共空間走廊旁聽，完全沒有影響到記者會，並且質疑民進黨為什麼記者會這麼怕給別人聽到內容。徐巧芯還說，自己是想透過具體行動表達對陳玉珍的支持。

徐巧芯表示，身為立法委員有了解對手主張的權利，民進黨記者會內容直播都可以看到，她看在公共區域的走廊旁聽，沒有侵入民進黨團，也沒有侵害任何人言論自由，難道民進黨團講的話不敢給國民黨跟人民聽嗎？連公共走廊都要霸占嗎？