柯文哲批藍版財劃法不實際 綠委：白版本不失搶錢本性

國民黨跟民眾黨有意推動「財政收支劃分法」修法，但藍白意見分歧，各自推出黨團版本，民眾黨主席柯文哲還批評國民黨修法版本不切實際。民進黨立委郭國文今天表示，柯文哲難得說了一句實話，但民眾黨版本要刪除貨物稅，等同是從中央搶走近4500億元，民眾黨版沒有科學、沒有理性、沒有務實，只是搶比較少而已，卻不失搶錢的本性。

郭國文指出，柯文哲終於看清國民黨的搶錢法案，脫口承認藍營的財劃法修法不切實際，難得說了一句實話。但柯文哲又說，只有白營的版本最務實理性科學，他就無法苟同。

郭國文表示，民眾黨財劃法版在「國稅」的部分，刪掉貨物稅法，也就是直接廢除貨物稅，不徵收了；換句話說，民眾黨版預計拿走中央2775億元，但又要廢掉每年徵收超過1600億元的貨物稅，所以中央減少的稅源大約是4417億元。「國民黨拿走超過5000億叫做不切實際，民眾黨拿掉4417億元就叫最務實、最理性」？

郭國文質疑，財政收支劃分法的重點在收入劃分跟支出劃分，民眾黨提案只看出要減少中央財源，但支出要怎麼劃分才能加強地方財政，根本沒有提出。不過，民眾黨終於上周提修正動議把貨物稅補回去，郭國文認為此舉凸顯白營知道自己的法案有瑕疵，也讓財劃法更需要加以討論，而不是倉促修法。