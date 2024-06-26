駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

駐美代表處爭議連環爆，繼駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑購買奢華用品後，國民黨立委徐巧芯今天再爆料駐美代表處發生職場霸凌，有駐處專員被長官要求每天上班，且上班時只能坐在電腦桌前，不能開電腦，直到下班為止，導致該人身心俱疲，所幸該名專員最後已經調回台北，不過，徐巧芯表示，她不確定這起霸凌事件是不是在俞大㵢上任後發生的。

對俞大㵢爆發的爭議，徐巧芯表示，爆料有真有假，她有比對過資料，鏡周刊報導內容提到的數字大多都是錯誤的，但由於是機密資料，她不能透露詳細數字。不過，她也說，她早在兩三周前就已經收到檢舉，但當時因為無法查證，所以沒有做相關的質詢。

徐巧芯說，外交部長林佳龍有點背黑鍋，因為俞大㵢是外交部前部長吳釗燮派任，而吳釗燮當時怎麼會允許俞大㵢用納稅錢買高額的私人用品呢？所以這件事情應該要由吳釗燮負責，顯然吳釗燮在駐美代表處的管理上疏於了解，甚至還發生霸凌事件，導致有人想應該輕生。

徐巧芯指出，她在一個半月前得知一名駐美代表處專員遭處長霸凌，該處長要專員每天都來上班，要求專員只能坐在電腦前，且不能打開電腦直到下班為止，持續一段時間。儘管這樣的作為不會導致人的身體受傷，但實際上就是霸凌行為，也導致這個年輕專員身心俱疲，不知道該怎麼辦，最後這名處長因私德不檢點被調職，專員也被調回台北。至於是否在俞大㵢內任發生，徐巧芯說她不確定。

不過，徐巧芯指出，她有收到一封陳情信，內容提到，在俞大㵢內任的一名組長和其太太因為不喜歡某一位駐美代表處的工作人員，連同該員的組長想要把其趕走，於是給該人很多工作量，到時候她會把這封陳情信拿出來。

徐巧芯批評，駐美代表處照理講是一個陽光正面的單位，可是裡面竟然是黑幕幢幢，而吳釗燮不管不顧，一直到林佳龍上任後來把事情爆出來，難道是要推給林佳龍嗎？

徐巧芯說，駐美代表處的位置非常多人想要，所以當然會有一些鬥爭，這也是她先前就掌握到情報，但沒有出手的原因，不希望捲入相關的鬥爭。既然新聞出來了，就要澄清事實的真相，並揭開駐美代表處在吳釗燮時代沒有做好管理，乃至於發生多起霸凌的事件。