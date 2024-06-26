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傳陸官媒駐台記者盯梢節目 黃健豪：民進黨別只放話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片

傳有中共官媒駐台記者受指示盯梢台灣政論節目，國民黨立委黃健豪今天表示，民進黨政府不要只放話，應動起來抓出有違法疑慮之人。

有匿名媒體人向《自由時報》爆料，稱台灣有電視台與大陸官媒合作製作節目「帶風向」，中共官媒新華社駐台記者全程參與製作並現場督導。陸委會稱媒體未經許可與大陸黨政軍機構合作製播節目，涉違反兩岸人民關係條例。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，自由時報該報導是徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠。民進黨當局利用該報惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導台灣民眾，用心極為險惡。

黃健豪說，台灣難道沒有言論自由跟新聞自由嗎？有不同說法是盯梢嗎？如果中共真的有介入新聞頻道，請問國安局跟國安五法睡著了嗎？如果有疑似統戰或侵害言論自由的行為出現，呼籲民進黨政府動起來，不要只是放話，把有違法之虞的人抓出來，而非透過匿名指控，製造人民恐慌。

國民黨徐巧芯說，假如真的有中共的人偽裝成記者在台灣的攝影棚內指導，這是國安局的責任，國安局死哪去了？下次她要問國安局長蔡明彥。這事情也屬於兩岸人民關係條例範疇內，請問陸委會去哪裡了？最後才是通傳會（NCC），只有相關行政處罰，罰錢而已。

國民黨立委謝龍介說，為何要用這個課題恐嚇台灣人民？他質詢行政院長卓榮泰時，提到民進黨有個中央廚房還有好幾個政論節目有個統一群組，要討論誰、有哪一個攻擊點都一清二楚，卓揆否認，他說他可截圖公布。這是做賊喊抓賊，如果有，更應該把這個人送辦卻沒有，而是稱輪值時間結束後返陸，是在影射什麼？民進黨天天幻想，引導到NCC很重要，民進黨靠著NCC箝制媒體，媒體點出執政者缺失就叫NCC出手，這種NCC有用嗎？

中共 國安局 徐巧芯 民進黨 謝龍介 黃健豪

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