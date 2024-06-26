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陸新規懲治台獨 府籲國際譴責將國內法律武器化

中央社／ 台北26日電

中國新規懲治台獨，美國國務院譴責中國破壞穩定的言行，「威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧」。總統府今天對此表示感謝，並呼籲國際社會必須共同譴責中國將國內法律武器化的行為。

中國21日發布懲治台獨的「22條意見」，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國強烈譴責中國官員升級局勢及破壞穩定的言詞和行為，「我們繼續敦促克制，勿單方面改變現狀」，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話。

總統府發言人李問今天表示，感謝美國國務院發言人譴責中國對台言論，稱其提升緊張關係並造成區域不穩定。中國的暴力威脅，基於政治立場鎖定台灣人，對於維繫和平毫無助益。國際社會必須共同譴責中國的行為，將國內法律武器化。

國務院 總統府發言人 美國

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