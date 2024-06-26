陸新規懲治台獨 府籲國際譴責將國內法律武器化

民眾黨立委黃國昌日前詢問國民黨是否禮讓的私下談話，引發2026年新北市長選戰是否「藍白合」的話題。2026年縣市長選戰除了國民黨、民進黨兩大黨對決，民眾黨也已展開布局，藍白合議題不只新北，台中更值得觀察，而藍綠白的競爭，有可能在全台各縣市上演，尤其是六都，民眾黨屆時如何扮演關鍵少數的角色，也將再度受到關注。

2024-06-26 11:03