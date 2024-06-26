傳藍黨團下周要推提高罷免門檻修法 藍委白委都有雜音

傳國民黨立法院黨團下周推動選罷法修法，將罷免門檻提高。國民黨立委牛煦庭今天表示，據他了解，民眾黨立委麥玉珍已經表達不會支持修法的堅定立場，黨內有不少立委也反對在此時另闢戰場，黨團若強推修法，恐怕只能單打獨鬥。

傳國民黨團欲推動修改選罷法，預計今天發出通知單，立法院內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅本身並不支持推動修改選罷法，不過可能因為國民黨團要求，所以還是會在下周三、周四召開公聽會及安排議程。

民眾黨立委、內政委員會成員麥玉珍已經表達會投下反對票，不過國民黨團將嘗試說服，希望麥玉珍能在下周四委員會中，支持國民黨。但是兩黨目前尚未達成共識，變數相當多，此外，藍營許多年輕立委也認為應準備好更多論述及戰略，再行推動修法，私下皆反對在這個時間點動作。

牛煦庭表示，民眾黨已表達堅持反對的立場，貿然啟動修法難道不會有狀況嗎？藍白兩黨總召是否真的談過並達成共識？這件事情應該要先準備好論述基礎，建議黨團至少要有民意調查數字。沒有數字、數據、相關故事，否則藍委很難在外界為法案辯護。

牛煦庭說，他自己本身也是罷免標的，如果修法正當性不夠厚重，解釋會相當辛苦，面對社會質疑該怎麼辦？建議此事應準備齊全再出手。他同時表示，若無法與民眾黨團、麥玉珍取得共識，黨團仍執意在下周強推修法，恐怕變數很多。