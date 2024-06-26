快訊

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

缺了迪士尼一季少4.6萬用戶 有線電視價格割喉戰將開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐美代表疑公帑私用爭議 賴士葆：感覺林佳龍壓不住

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

駐美代表俞大㵢被爆疑濫用公帑購買奢華用品爭議，國民黨立委賴士葆今天表示，感覺是外交部長林佳龍壓不住，也喊話蕭美琴應出來講話。

在俞大㵢被爆出疑濫花公帑後，俞大㵢受訪喊冤，表示用文件來影射他到任半年花費800萬，根本是天文數字，沒有這回事。他認為有需要把身為中華民國政府代表的官邸做適當調整，讓訪賓來的時候，有相符的格調及裝飾，比如用了20多年的沙發損壞要換，就換一個比較耐用、同時不是中國製造的，也可能要繼續使用20幾年、符合這個空間的沙發組合。床也是把用了20幾年的床，換了一個同牌同款的新床。報導中卻提到買了2組、1組就要20幾萬，也是非常誇大。

賴士葆今天表示，俞大㵢的事情感覺好像是林佳龍壓不住、罩不住，外界對俞大㵢並不熟悉，但是怎麼會一上任就出這麼多事情，還振振有詞。外交部、林佳龍要認真處理，到底俞大㵢是誰的人？是副總統蕭美琴強力推薦接班的人選，駐美代表應該有得到蕭美琴的認可同意。

賴士葆指出，蕭美琴跟美國關係這麼好，這個人能夠出線一定跟蕭美琴有關，又用蕭美琴名義買這麼多昂貴的東西，蕭美琴也應該出來講話，外交部趕快調查清楚，給人民一個真相，駐美代表何等重要？被媒體揭露如此不堪，林佳龍出來講話了，蕭美琴也應該講話。

賴士葆也表示，俞大㵢為自己澄清的說法等於打臉蕭美琴，說蕭美琴不顧禮儀，這幾年蕭美琴對美關係做得很好，一定要把家裡裝潢金碧輝煌，才能做外交工作？蕭美琴可以用，俞大㵢不能用嗎？一定要打掉重練花大錢？外界聽不下去。

俞大㵢 林佳龍 蕭美琴

延伸閱讀

即時短評／充滿「但是」的俞大㵢 想滅火反提油救火？

遭控上任濫花公帑達800萬元 俞大㵢：惡意不實指控

藍委批賴總統是皇帝 卓榮泰：對國家不禮貌

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

相關新聞

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

民眾黨立委黃國昌日前詢問國民黨是否禮讓的私下談話，引發2026年新北市長選戰是否「藍白合」的話題。2026年縣市長選戰除了國民黨、民進黨兩大黨對決，民眾黨也已展開布局，藍白合議題不只新北，台中更值得觀察，而藍綠白的競爭，有可能在全台各縣市上演，尤其是六都，民眾黨屆時如何扮演關鍵少數的角色，也將再度受到關注。

駐美代表俞大㵢否認800萬買奢華品 認搭公務車賞櫻

中華民國駐美代表俞大㵢遭控濫用公務資源享受奢華駐外待遇，他25日親上火線回應，認了搭公務車和家人賞櫻，強調修繕官舍添置家...

台大重啟疫情感控措施 疾管署：暫不調升全國防疫等級

本土新冠疫情第六波來襲，單周預估超過染疫4萬人，不少醫院急診都爆滿，台大醫院恢復疫情期間感控措施，不少醫院也陸續跟進。疾...

抗病毒藥開立條件嚴 染疫老人難外出 機構怨等於無藥用

新冠第六波疫情快速延燒，急診待床爆滿，脆弱族群染疫引起重症人數激升，但國內抗病毒藥物「莫納皮拉韋」短缺，疾管署設下嚴苛開...

柯文哲批藍版財劃法不實際　綠委：白版本不失搶錢本性

國民黨跟民眾黨有意推動「財政收支劃分法」修法，但藍白意見分歧，各自推出黨團版本，民眾黨主席柯文哲還批評國民黨修法版本不切...

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要員工整天呆坐在電腦前

駐美代表處爭議連環爆，繼駐美代表俞大㵢被爆濫用公帑購買奢華用品後，國民黨立委徐巧芯今天再爆料駐美代表處發生職場霸凌，有駐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。