駐美代表疑公帑私用爭議 賴士葆：感覺林佳龍壓不住

駐美代表俞大㵢被爆疑濫用公帑購買奢華用品爭議，國民黨立委賴士葆今天表示，感覺是外交部長林佳龍壓不住，也喊話蕭美琴應出來講話。

在俞大㵢被爆出疑濫花公帑後，俞大㵢受訪喊冤，表示用文件來影射他到任半年花費800萬，根本是天文數字，沒有這回事。他認為有需要把身為中華民國政府代表的官邸做適當調整，讓訪賓來的時候，有相符的格調及裝飾，比如用了20多年的沙發損壞要換，就換一個比較耐用、同時不是中國製造的，也可能要繼續使用20幾年、符合這個空間的沙發組合。床也是把用了20幾年的床，換了一個同牌同款的新床。報導中卻提到買了2組、1組就要20幾萬，也是非常誇大。

賴士葆今天表示，俞大㵢的事情感覺好像是林佳龍壓不住、罩不住，外界對俞大㵢並不熟悉，但是怎麼會一上任就出這麼多事情，還振振有詞。外交部、林佳龍要認真處理，到底俞大㵢是誰的人？是副總統蕭美琴強力推薦接班的人選，駐美代表應該有得到蕭美琴的認可同意。

賴士葆指出，蕭美琴跟美國關係這麼好，這個人能夠出線一定跟蕭美琴有關，又用蕭美琴名義買這麼多昂貴的東西，蕭美琴也應該出來講話，外交部趕快調查清楚，給人民一個真相，駐美代表何等重要？被媒體揭露如此不堪，林佳龍出來講話了，蕭美琴也應該講話。

賴士葆也表示，俞大㵢為自己澄清的說法等於打臉蕭美琴，說蕭美琴不顧禮儀，這幾年蕭美琴對美關係做得很好，一定要把家裡裝潢金碧輝煌，才能做外交工作？蕭美琴可以用，俞大㵢不能用嗎？一定要打掉重練花大錢？外界聽不下去。