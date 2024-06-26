快訊

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

缺了迪士尼一季少4.6萬用戶 有線電視價格割喉戰將開打

比馬桶還髒！重症醫盤點「10大生活用品」是細菌溫床，你每天會碰幾項？

顧立雄：中國欲靠海警船擾台 否定金門禁限水域

中央社／ 台北26日電

中國海警船近期頻繁侵擾金門海域，國防部長顧立雄指出，此舉是要建立否定禁限制水域的新常態作為，因屬非軍事船舶，國軍與海巡會即時互通；若是軍用船舶越界進入，一定會依照突發狀況處置規定處理。

中國海警船近期頻繁侵擾金門海域，海巡署昨天清晨發現4艘中國海警船航入限制水域，並派出3艘巡防艇監控示警，全程歷時約2小時，最後成功將海警船驅離至限制水域外。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，上午至赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

國民黨立委黃仁關切中國海警船侵擾金門海域一事，顧立雄表示，中國海警船確實要建立否定禁限制水域的新常態作為，同時每天派遣海警船逼近金門禁限制水域，但因屬於非軍事船舶，國軍會跟海巡運用聯合情監偵掌握、即時互通。

顧立雄也強調，若是軍用船舶越界進入，一定會依照突發狀況處置規定處理。

梅家樹也提到，不管是國軍或海巡，大家態度就是相互支援、情資分享，同時在應處上，海巡與國軍外島指揮部綿密溝通，同時相互實施備援。

國軍 海巡署 金門

延伸閱讀

參謀總長梅家樹赴立院備詢：若能讓大眾支持國軍 是我應該做的

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

前參謀總長反對現任總長到立院備詢 顧立雄：不會成為常態

25年來頭一遭！參謀總長陪同顧立雄 周三將赴立院報告

相關新聞

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

民眾黨立委黃國昌日前詢問國民黨是否禮讓的私下談話，引發2026年新北市長選戰是否「藍白合」的話題。2026年縣市長選戰除了國民黨、民進黨兩大黨對決，民眾黨也已展開布局，藍白合議題不只新北，台中更值得觀察，而藍綠白的競爭，有可能在全台各縣市上演，尤其是六都，民眾黨屆時如何扮演關鍵少數的角色，也將再度受到關注。

駐美代表俞大㵢否認800萬買奢華品 認搭公務車賞櫻

中華民國駐美代表俞大㵢遭控濫用公務資源享受奢華駐外待遇，他25日親上火線回應，認了搭公務車和家人賞櫻，強調修繕官舍添置家...

民進黨：中共遙控媒體 藍白莫當打壓台灣幫兇

民進黨今天表示，有中國新華社駐台記者在現場盯梢，介入台灣政論節目製作，呼籲藍白勿當中國幫兇，莫再於立法院阻攔民進黨強化國...

傳陸官媒駐台記者盯梢節目 黃健豪：民進黨別只放話

傳有中共官媒駐台記者受指示盯梢台灣政論節目，國民黨立委黃健豪今天表示，民進黨政府不要只放話，應動起來抓出有違法疑慮之人。

傳藍黨團下周要推提高罷免門檻修法 藍委白委都有雜音

傳國民黨立法院黨團下周推動選罷法修法，將罷免門檻提高。國民黨立委牛煦庭今天表示，據他了解，民眾黨立委麥玉珍已經表達不會支...

駐美代表疑公帑私用爭議 賴士葆：感覺林佳龍壓不住

駐美代表俞大㵢被爆疑濫用公帑購買奢華用品爭議，國民黨立委賴士葆今天表示，感覺是外交部長林佳龍壓不住，也喊話蕭美琴應出來講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。