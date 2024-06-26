顧立雄：中國欲靠海警船擾台 否定金門禁限水域

中國海警船近期頻繁侵擾金門海域，國防部長顧立雄指出，此舉是要建立否定禁限制水域的新常態作為，因屬非軍事船舶，國軍與海巡會即時互通；若是軍用船舶越界進入，一定會依照突發狀況處置規定處理。

中國海警船近期頻繁侵擾金門海域，海巡署昨天清晨發現4艘中國海警船航入限制水域，並派出3艘巡防艇監控示警，全程歷時約2小時，最後成功將海警船驅離至限制水域外。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，上午至赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

國民黨立委黃仁關切中國海警船侵擾金門海域一事，顧立雄表示，中國海警船確實要建立否定禁限制水域的新常態作為，同時每天派遣海警船逼近金門禁限制水域，但因屬於非軍事船舶，國軍會跟海巡運用聯合情監偵掌握、即時互通。

顧立雄也強調，若是軍用船舶越界進入，一定會依照突發狀況處置規定處理。

梅家樹也提到，不管是國軍或海巡，大家態度就是相互支援、情資分享，同時在應處上，海巡與國軍外島指揮部綿密溝通，同時相互實施備援。