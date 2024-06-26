中共官媒記者盯梢台政論節目？連勝文：典型圍魏救趙

媒體報導指中共盯上台灣政論節目，不僅主題、腳本高度參與，錄影現場還有新華社記者在旁盯梢。國民黨副主席連勝文今天表示，這就是典型的圍魏救趙，目前是為了護航國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，為了掌控言論與媒體。

連勝文今上午接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，此事件不僅含沙射影、空穴來風，影射、還有AI圖、引述不具名國安人士等，連行政院長卓榮泰昨天都開始說NCC多重要、鋪陳一堆，NCC正是民進黨的幫手與打手，若讓國民黨、民眾黨在國會有聽證權，才能迫使民進黨提名稍微中立一點的人選，民進黨掌控媒體的力道就會小一點。

連勝文批評，民進黨處心積慮要控制輿論與媒體，甚至用NCC作為打手的作法，這和他們批評的中國共產黨有什麼差別？差別只在中共是直截了當地管，民進黨是間接透過打手與幫手實現控制媒體的欲望，以及為了維護權力的必要。

連勝文也說，民眾現在知道，搞半天國會改革過去都是民進黨的主張，現在反對的也是自己的版本，多荒謬，所以民進黨唯一能做的就是抹紅、中共介選，因為無法合理化自己的作為，就拿第三人妖魔化，所有國會改革措施，就是背後的第三人去指使，否則他們無法激起支持者情緒進行動員。

連勝文也批評，監察院本該獨立行使職權，卻受民進黨中央與賴清德總統指示，出面聲請釋憲，參與反國會改革鬥爭，正好證明行政權已經介入監察權，反而更應該強化國會制衡的力量。