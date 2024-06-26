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民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

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中共官媒記者盯梢台政論？黃國昌籲國安嚴查消息真假

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（中）。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）、民眾黨立法院黨團主任陳智菡（中）。圖/聯合報系資料照片

自由時報引述「資深媒體人」、「黨政人士」爆料，指有中共官媒新華社記者在台灣政論節目盯梢。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天受訪時表示，通篇報導無確切消息來源，都是匿名放話且沒證據，是真是假，國安單位和NCC須嚴肅面對。

黃國昌表示，他看到該新聞很震驚，整篇報導沒有確切的消息來源，都是匿名、不具名的放話，「要放話也要拿出證據，但也沒有證據」，這件事茲事體大，非常嚴重。

黃國昌指出，如果有中共的人來，可以到台灣的電視新聞台指手畫腳，指導內容、方向，「這是何其嚴肅的事，這才是真正殘害、威脅台灣的民主法治」，令人無法理解，台灣的國安單位、NCC是全部睡成一片嗎？

黃國昌質疑，這麼嚴肅的事，竟然是透過匿名方式，也未提出任何證據；如果這件事不是真的，那這種一條龍炒作的方式，令人擔心。請國安單位和NCC嚴肅面對，毫無作為並非負責任的政府應有的態度。

NCC 國安 黃國昌

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