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徐巧芯以行動支持陳玉珍 在綠黨團記者會外站20分鐘

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天用實際行動支持同黨立委陳玉珍，於民進黨團舉行記者會時，站在距離門口100公尺處，直到記者會結束為止，前後總共約20分鐘。記者王千豪／攝影
國民黨立委徐巧芯今天用實際行動支持同黨立委陳玉珍，於民進黨團舉行記者會時，站在距離門口100公尺處，直到記者會結束為止，前後總共約20分鐘。記者王千豪／攝影

朝野關係持續緊繃，國民黨立委陳玉珍昨天路過民進黨立法院黨團記者會現場，遭民進黨立委指控盯梢，引發陳玉珍不滿。國民黨立委徐巧芯今天用實際行動支持陳玉珍，於民進黨團舉行記者會時，站在距離門口100公分處，直到記者會結束為止，前後總共約20分鐘。徐巧芯表示，她看到陳玉珍被惡意羞辱很不捨，所以要用實際行動聲援。

民進黨團今天上午舉行9時45分舉行「聲請國會擴權法案釋憲記者會」，記者會開始後，徐巧芯攜帶捲尺和黑色膠布前往民進黨團記者室外，現場量出100公分，並用膠帶註記，隨後站在門口外聲援陳玉珍，而這也使大批媒體瞬間將焦點轉移至徐巧芯身上。

徐巧芯表示，她並不會跟民進黨有任何衝突，只是想要表達任何一位立委都有站在公共走廊的權力，難道這樣就變成監控、盯梢了嗎？她會等到民進黨團記者會結束後才會離開，如果綠委不敢走正門就代表他們心虛，知道昨天他們對陳玉珍的行為有多麼無理，「連自己的正門都不敢走。」

徐巧芯強調，她想要透過實際行動證明國民黨團54席立委團結在一起，當同志有難的時候，他們就是要站在一起，對的事情就是對的，不會因為被民進黨抹黑羞辱就變成錯的事情。

民進黨團記者會約10時5分結束，但民進黨立委並未從記者會正門離開，而是改走側門，從民進黨團辦公室離去。當民進黨團三長繞過徐巧芯背後時，徐巧芯大喊，「民進黨今天開記者會辛苦了，自己的正門都不敢走就是知道自己做錯事了。」隨後民進黨團工作人員將記者會現場關燈，並關起單邊的門後，徐巧芯才把膠帶撕掉離去。

國民黨立委徐巧芯攜帶捲尺和黑色膠布前往民進黨團記者室外，現場量出100公尺，並用膠帶註記，隨後站在門口外聲援同黨立委陳玉珍。記者王千豪／攝影
國民黨立委徐巧芯攜帶捲尺和黑色膠布前往民進黨團記者室外，現場量出100公尺，並用膠帶註記，隨後站在門口外聲援同黨立委陳玉珍。記者王千豪／攝影

徐巧芯 民進黨 記者會

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