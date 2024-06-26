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任健康台灣推動委員會副召集人 陳時中：與衛福部不會疊床架屋

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中表示，不認為委員會功能會與衛福部疊床架屋，民主社會就是大家不斷討論。本報資料照片
政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中表示，不認為委員會功能會與衛福部疊床架屋，民主社會就是大家不斷討論。本報資料照片

賴清德總統日前成立健康台灣推動委員會，目標包括優化健保、永續經營、推動全人健康照護模式、推動國家癌症防治計畫等，外界聯想是否與衛生福利部業務目標雷同。政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中表示，不認為會疊床架屋，民主社會就是大家不斷討論。

健康台灣推動委員會由賴清德擔任召集人，副召集人則由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、 生策會會長翁啟惠、政務委員陳時中三位擔任，預期3個月開一次會議。

陳時中說，健康台灣推動委員會已經開始籌備，賴清德總統本身是醫師，長期對健康議題重視，委員會目標是要讓選舉政見能落實，自己擔任政務委員，原本就有政策規畫、執行的溝通聯繫任務。另外在委員會中，自己會著重「健康促進」，例如怎樣透過行為改變讓民眾更健康，是否可以透過AI輔助或是體適能等增加。

陳時中也說，翁啟惠則是著重在精準健康、精準預防或是再生醫療等面向，提供科學界的意見，希望帶來突破發展。陳志鴻則是在臨床深耕，對於血汗醫院改善、讓醫事人員可以更安心執業等努力；接下來預期會有類似教育部深耕計畫的模式，讓各醫院提出想要發展的部分，讓政府單位審查機制，把想法落地、讓醫院更進步。

對於外界擔憂健康台灣推動委員會任務分工恐與衛福部重疊？陳時中表示，民主社會就是不斷討論，不會有疊床架屋的問題，自己對溝通合作有信心。

溝通 賴清德 陳時中

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