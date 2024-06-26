綠批藍沒簽不復議 致消防法仍無增訂職安專章

去年屏東明陽工廠大火釀消防員、民眾百人傷亡，消防員工作權再度受到重視，立法院內政委員會今審查「消防法」部分條文修正草案，增訂職業安全專章並加強企業課責，民進黨籍召委吳琪銘指出，因國民黨團未就政院版草案簽署不復議同意書，他很遺憾本會期無法完成消防法修正。

內政部長劉世芳報告指出，此次消防法共修正22條，修法重點有幾個，第一，敦促企業落實自主風險管理，以減少火災發生後社會所需付出巨大成本；第二，草案增訂若未訂定或落實消防防護、災計畫，或未依規定設置或維護危險物品場所設置位置構造及設備，以致發生火災時造成人民死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

劉世芳續指，為強化消防人員資訊權行使，儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1000萬元。

劉世芳表示，為確保危險物品場所工作者安全及對及其揭弊保護，明定吹哨者條款適用範圍，並且鼓勵檢舉不法，明定應以實收罰鍰總金額收入之一定比例提充獎金，以回應社會對於防火作業的期許。

她提到，又鑑於近年來消防人員多次發生搶救災害的不幸事故，為了維護消防人員執行職務的生命安全與身心健康，本次修法增訂消防人員安全衛生專章，藉由法制面規範，要求各級消防機關落實消防人員工作安全措施，以強化對消防人員的安全保障。

她總結，本次會針對消防員鼓勵吹哨者檢舉不法，強化消防人員的資訊權，以及提高廠商未落實設備維護的安全管理罰則，增訂廠商未落實自主管理致人死傷的刑責，及建立消防員職安專章，回應社會期待。

民進黨籍內政委員會召委吳琪銘此時宣告，今天原訂審查消防法等８案，其中行政院與民進黨立委范雲的提案因國民黨團未簽署「不復議同意書」，導致今天無法審查，也因消防員職業安全衛生專章目前只有行政院版提出，無法審查造成不能立法。

吳琪銘指出，他身為新北市義消大隊長，每每看到消防員殉職都感到很痛心，因此消防法於院會一讀後立刻排審，希望朝野共同討論，強化火場資訊權、企業對災害的風險，打造安全執勤環境，但很遺憾，消防法無法在本會期完成修法，希望朝野各黨能共同推動福國利民的優先法案；台下的民進黨立委王美惠、蘇巧慧也同聲喊譴責。

國民黨立委牛煦庭解釋，不要怪在野黨沒有簽署不復議同意書，讓法條只能停在答詢環節，是因為大家對如何保障基層消防弟兄，或針對消防法條文內容，認為有若干更精進之處，因此會自提版本，「有時候互相互相啦」，當初海保法也是等政院提出版本再審，消防法政院版本先走，在野黨也有很多想法和版本，有必要充分討論。