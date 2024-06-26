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郭董級吃穿？俞大㵢遭控亂花公帑 游淑慧點背後更大3問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照片
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照片

駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑。國民黨北市議員游淑慧今天在臉書貼文表示，昨天有週刊報導，俞大㵢遭爆料濫用公帑，包括花新台幣兩百多萬元購買床、地毯、沙發、咖啡機等，官邸半年內就花費八百萬元。其中讓人難以置信的是咖啡機11萬乙台、床25萬乙張、藍芽喇叭26萬。游說，如果屬實，這哪是外交官需求，簡直就是郭董等級的吃穿用度。

游淑慧點出更大的問題是，如果這些採購屬實，那麼重點就不在於俞大使要負什麼責任，重點在於，第一，外交部怎麼會同意採購及核銷這種外交官富豪採購行為？第二，駐外代表的預算使用權到底多高、多自由？第三、這就是國會改革、國會監督的必要。錢怎麼被花的，難道不能知道？

游淑慧提到，民眾黨立委黃國昌委員要索資了解俞大㵢的公務採購，外交部卻以「密件」答覆，游批「喔，原來我們的駐外人員怎麼花國家錢是機密？原來有沒有買一台11萬的咖啡機，是不能說的祕密？」

游淑慧說，這些豪奢採購是真是假，本來外界還半信半疑，但外交部的密件作法等於給了答案：這些不能跟人家說。

中華民國駐美代表俞大㵢。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表俞大㵢。華盛頓記者張文馨／攝影

咖啡 外交部 游淑慧

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