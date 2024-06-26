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遭控上任濫花公帑達800萬元 俞大㵢：惡意不實指控

中央社／ 華盛頓25日專電
鏡週刊爆料，駐美代表俞大㵢就任後有濫花公帑的疑慮，包含執意購買近新台幣400萬元的駐美代表座車。俞大㵢25日下午在華府召開記者會回應外界質疑。中央社
鏡週刊爆料，駐美代表俞大㵢就任後有濫花公帑的疑慮，包含執意購買近新台幣400萬元的駐美代表座車。俞大㵢25日下午在華府召開記者會回應外界質疑。中央社

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料濫花公帑，上任後花費800萬元公費。他今天強調並無此事。太太另遭控對代表處人員頤指氣使方面，俞大㵢說，「絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的汙蔑」。

鏡週刊昨天爆料，俞大㵢就任後有濫花公帑的疑慮，包含執意購買近新台幣400萬元的駐美代表座車，但因原座車才剛買2年，依規定不能更換，最終被擋下；還被爆料指花200多萬元購買床、地毯、沙發、咖啡機，且將公務車私用。

俞大㵢今天下午在華府召開記者會回應外界質疑，強調砸重金購買床、沙發、咖啡機等都是不實指控。

購買代表座車爭議方面，他表示，華府大部分國會議員、中央首長或企業領袖，都會搭乘較大型的休旅車，他認為應符合當地情況。參加重要會議、接待國內首長時，也應有相似規格的禮賓車，因此仍會向國內爭取同類的休旅車。

俞大㵢坦承，確實搭乘公務車賞櫻花，但是是在市區。

俞大㵢表示，期盼國內相關的單位能清清楚楚調查，把事情及帳戶攤開，「還我跟我太太一個清白」。至於週刊爆料是否會影響工作，他說，「這個去問台北吧」。

休旅車 俞大㵢 咖啡 賞櫻

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