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超思進口蛋風波 黃國昌籲農業部公開調查報告

聯合報／ 記者歐陽良盈潘奕言／連線報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

超思進口雞蛋風波又起。民眾黨立委黃國昌前天批評，超思進口日本雞蛋短差六百萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司。農業部常務次長杜文珍昨天受訪說，農業部沒有調查權，移請檢調幫忙釐清。黃國昌回應，請農業部公開完整行政調查報告，別再繼續包庇。

黃國昌表示，杜文珍跟媒體說「畜產會採購日本雞蛋的內部行政程序，經政風檢視後並無行政問題」，令人費解，行政調查報告都寫那麼清楚了，杜文珍還說沒行政問題，是在自打臉；還是為遮掩弊案，什麼話都講得出來？

黃國昌籲農業部回答「超思、亮采與中央畜產會三者間究竟存在什麼不可告人的關係？」、「為何在八月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在二○二二年九月才成立的超思？」這兩個關鍵問題，別再繼續包庇。

畜產會 超思 農業部 雞蛋 黃國昌

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