觀察站／藍備戰反罷樑 不會等著挨打

基隆市長謝國樑對於罷免行動原來採取「冷處理」，國民黨部擬動員罷免綠營議員反制才喊停，但因國會改革「青鳥行動」的激化，加上民進黨在最後關頭大力介入臨門一腳，進行實質投票已不可避免。深陷罷免危機的謝國樑如何拆彈？藍已有決戰第三階段的準備，將全力動員反罷免，是否罷免綠營議員也正在評估。

罷免行動最先由公民團體「山海公民拆樑行動」發起，謝國樑團隊一開始認為動員的力量有限，民進黨也表明不介入，採取的策略是不要激化助長，認為不會過第二階段，想淡化、讓聲音自動消失。

謝國樑沒預料到的是，國會改革衝突引發的後續效應，基隆成為不滿的情緒發洩口，青鳥行動後讓連署人數穩定成長。最後關鍵臨門一腳則是民進黨秘書長林右昌登高一呼，綠營三名議員提供服務處連署，讓一直以來暗助的政黨資源公開化。

基隆藍營基層焦慮炸鍋，尤其對綠營公開介入連署十分不滿，認為變成政治惡鬥，「你罷我們的市長，我罷你們的議員」聲音持續發酵。據了解，藍營已研擬拆彈及對應之策。

謝國樑當初拿下九萬七千多票，贏了前立委蔡適應二萬五千多票，這差距是基隆傳統以來藍大於綠的六四比。藍營評估，只要守住基本盤，罷免案很難過關。藍營準備，只要第二階段一過關，議員、黨部系統就會全力動員，並在評估是否發動罷免綠營議員對象，不會等著挨打。