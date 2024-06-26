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NET爭議 謝國樑轉偵字案被告

聯合報／ 記者游明煌鄭媁蔡晉宇歐陽良盈／連線報導
基隆市長謝國樑目前有三案遭列被告，其中東岸商場接管被控涉嫌強盜案列偵字案，其他兩件都還在他字案。本報資料照片
基隆市長謝國樑目前有三案遭列被告，其中東岸商場接管被控涉嫌強盜案列偵字案，其他兩件都還在他字案。本報資料照片

基隆市長謝國樑遭列為三案被告，其中東岸商場接管被主富公司（ＮＥＴ）控告涉強盜等五罪，從他字案轉偵字案。ＮＥＴ昨指案情可能進行到涉及特定人士、特定犯罪情節，籲謝國樑破門當天做了什麼指示，應說清楚，不要因罷免一再閃躲，應向基隆鄉親道歉。市府說明，列偵字並不代表檢察官已經認定市長涉有罪嫌，為結案前正常流程，盼外界勿以訛傳訛。

謝國樑三案，第一起是東岸商場接管，被控涉嫌強盜案，已轉偵字案調查；第二起是電動車專案補助案，被控涉嫌圖利廠商，目前為他字案；第三起是飛灰處理招標，也被控涉嫌圖利廠商，仍分他字案。基隆地檢署表示，目前三案都依法偵辦中。

基市府發言人呂謦煒表示，他字案是被告或犯罪事實還不明確的案件；轉成偵字案，偵辦結果也可能不起訴處分，不能據以認為檢方認定有罪。

另一方面，謝國樑罷免案第二階段連署進入最後階段，民進黨加大批評謝國樑力道，提升到黨中央層級，國民黨反嗆民進黨「不演了」，反國會改革宣講就是為後續罷免添柴火，民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌下指導棋、議員協助衝連署，證明罷免謝國樑的公民團體，滿滿都是民進黨的痕跡。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，目前連署人數逾二萬八千份，將續衝高連署數。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，林右昌的市政缺失，都是謝國樑在善後，林急於推動罷樑，難道是將罷免謝國樑當成自己市政缺失的遮羞布？民進黨搞大罷免，罷免完謝國樑，再來就是區域立委，看補選後，民進黨能否變國會多數，這是賴清德總統的目的。

國會改革 李彥秀 林右昌 檢察官 民進黨 罷免 謝國樑 賴清德

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