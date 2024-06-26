新聞眼／賴政府外交鬥爭危機 林佳龍拆彈3考驗

我駐美代表俞大㵢被爆在華府巧立名目報帳、濫用公帑，甚至傳出夫人不但態度跋扈，還公器私用，竟把公務車當家用車，種種指控重創外交官形象。據了解，相關爆料早在四月就走漏風聲，不僅有媒體收到訊息，不少外交人員也取得資料，但始終不冒火星。

如今燙手山芋落到了新任外交部長林佳龍手上，不但要小心拆彈，以免輿論連環炸，炸彈怎麼拆，也必須考量三個關卡。

首先，台美關係乃我國外交的重中之重，駐美代表舉足輕重，當初蕭美琴返台競選，人選早已考量再三，最後選擇由專業外交官出任作為過渡代表，特任俞大㵢救火，一方面看重他長年的外交專業，另一方面也期待借重他在拉丁美洲的豐富經歷，創造出不一樣的駐美格局。

現在俞大㵢鬧出醜聞，倘若屬實，駐美代表罰與不罰，絕對不是林佳龍說了算，須由賴清德總統定奪。除非已與總統達成默契，否則貿然出手，既是逾矩，還可能碰得一鼻子灰。這是第一道關卡。

其次，俞大㵢駐美，是前總統蔡英文在美方不同意原本提出人選後，不得不採取匆促決定。俞大㵢被指控的問題若查證屬實，林佳龍恐怕也只能輕縱。否則，無疑是質疑蔡英文的決定，其中又牽扯前外長吳釗燮，進一步還可能演變成黨內派系的矛盾，甚至影響與美國的溝通。

最後，蕭美琴當初返台，駐美代表已鬧才荒，俞大㵢若是被迫下台，誰夠格接任是一大問題。新人選不僅總統得點頭，副總統蕭美琴和吳釗燮得點頭，美方更要點頭，且駐美代表又不能懸缺太久。

俞大㵢一事，既關乎台美，且此重要人事遭爆料，更隱然引燃賴政府外交鬥爭危機；除了靜待調查結果，且看林佳龍及賴國安團隊如何拆彈。