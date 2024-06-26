俞大㵢遭爆濫用公帑 藉蕭美琴名義報帳

我駐美代表俞大㵢遭爆料巧立名目報帳、濫用公帑，驚動府院。總統府昨表示，賴清德總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。行政院長卓榮泰昨也強調，他非常注意外館人員的管理，會請外交部去做事實了解，有任何違法狀況要即時處理，盡速向社會大眾說明，「但是我們的高標準一定要讓大家知道」。

鏡週刊昨報導，俞大㵢遭爆料濫用公帑，包括花新台幣兩百多萬元購買床、地毯、沙發、咖啡機等，官邸半年內就花費八百萬元，且將公務車私用，以及執意購買近四百萬元的駐美代表座車，但因原座車才剛買二年，未能如願更換；俞大㵢甚至打著副總統、駐美前代表蕭美琴的名義，大肆採購名牌用品再報公帳。

外交部長林佳龍昨至立法院備詢前受訪則說，外交部外館採購都有相關規範，相關採購都有依照程序，已核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有再採購，至於採購這些項目的必要性與合理性，以及當地特殊狀況，外交部會加以釐清，確保一定依法行政，同時也會再檢討外館辦理採購的程序。

林佳龍也表示，外交部已請俞大㵢針對媒體報導內容寫書面報告，並強調目前通訊都很方便，不會在調查期間召回俞大㵢。

外交部發言人劉永健表示，經外交部了解，俞大㵢自去年十二月抵任後，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，並配合館長職務宿舍具有經辦宴客、會晤等公務需求及整體搭配，又因疫情後美國物價通膨嚴重及人工成本飛漲，皆反映於購買價格。他說，館長宿舍有接待宴客或訪賓的需求，都可依相關規定，使用業務費來支付，但必須是以公務為主。

媒體爆料中指俞大㵢執意申購要價三七○萬元的凱迪拉克館長座車，劉永健則說，館長車輛使用都有相關規定，使用年限、里程數都有一定規範才能夠換購，「外交部沒有同意換購相關車輛」；至於其他的車輛使用情形，包括利用公務車作為私用一事，外交部會進一步了解。

劉永健也說，對於有外交同仁不循體制內的管道反映對外爆料，外交部也會進行了解。他強調，這不是外交部鼓勵的做法。

不過，民眾黨立委黃國昌表示，為求慎重和真實性，他向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函竟打上「密件」二字，上面還寫著二○二五年十二月卅一日解密。他批評，俞大㵢花幾十萬買沙發、咖啡機，「到底是涉及哪門子的國防機密或外交機密？」為何連這種浪擲公帑的行為，立法院要監督，外交部卻用密件遮掩？

國民黨立委賴士葆批評，民進黨的大官不少人都官癮十足，更注重各種場合的排場，亂花公帑、也放任太太干政，又以蕭美琴名義大肆採購法國進口的高級物品，這種行為讓人厭惡，外交部應立即調查真實情況，並向全民公布，以正官箴，懲處相關人員。

民進黨立委陳冠廷則說，應以證據為導向，不是以傳聞導向，只聽一方之詞，希望外交部能公開說明相關訊息。對於外界傳聞是民進黨內派系鬥爭，不排除是政治陰謀，民進黨立委鍾佳濱則認為，政治解讀大可不必。